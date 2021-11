Axis Mutual Fund lance le fonds indiciel Axis Nifty 50 – Voir les détails

Le Nifty 50 Index Fund est un système à capital variable qui suivra l’indice Nifty 50 Index TRI et permettra aux investisseurs de participer passivement à l’univers des grandes capitalisations.

Axis Mutual Fund a annoncé le lancement d’Axis Nifty 50 Index Fund, qui sera ouvert à la souscription du 15 novembre 2021 au 29 novembre 2021. Le Nifty 50 Index Fund est un programme ouvert qui suivra le Nifty 50 Index TRI et permettra aux investisseurs de participer passivement à l’univers des grandes capitalisations.

Le fonds indiciel Axis Nifty 50 sera géré par Jinesh Gopani, Head-Equity. Le montant minimum de la demande est de Rs 5 000 et les investisseurs peuvent investir dans des multiples de Re 1, par la suite.

La société affirme que la stratégie passive du fonds cherche à répliquer l’indice Nifty 50 en investissant dans un panier d’actions de l’indice Nifty 50 dans 13 catégories dans les mêmes proportions que leur pondération dans l’indice.

L’indice Nifty 50 représente 50 sociétés sélectionnées dans la section NIFTY 50, sur la base d’une capitalisation boursière flottante. Les experts disent que l’indice étant considéré comme le baromètre de facto du marché boursier indien, le fonds peut être une option idéale pour les investisseurs à la recherche de rendements boursiers liés au marché et de solutions de création de richesse à long terme.

La société de fonds communs de placement affirme en outre que, grâce à un indice unique, les investisseurs peuvent bénéficier d’une diversification et d’investissements de qualité dans des sociétés de premier ordre à grande capitalisation. De plus, étant donné la structure des fonds communs de placement, les investisseurs peuvent chercher à investir via diverses options systématiques telles que les SIP, les STP et Flexi SIP/STP en plus des investissements forfaitaires.

Les experts du secteur affirment que les fonds indiciels à gestion passive ont commencé à gagner en importance parmi les investisseurs nationaux en raison du potentiel de rendement des indices de référence. En plus de ratios de dépenses et d’erreurs de suivi inférieurs, les fonds indiciels offrent l’avantage d’une transparence totale de la composition du portefeuille. Du fait qu’ils répliquent l’indice et n’effectuent aucune sélection de titres, les fonds passifs offrent une plus grande prévisibilité quant à leur performance dans les différentes phases du marché.

Chandresh Nigam, MD et PDG d’Axis AMC déclare : « Axis AMC propose aux investisseurs des produits de qualité qui correspondent à leur appétit pour le risque et à leurs besoins. La stratégie d’investissement à faible friction du Fonds Axis Nifty 50, qui repose sur une plus grande sagesse du marché, associée au principe de la philosophie « qualité et croissance », générera des opportunités de création de richesse pour les investisseurs. »

Faits saillants du fonds ;

• Catégorie : Un fonds indiciel à capital variable suivant NIFTY 50

• Indice de référence : NIFTY 50 Index TRI

• Date d’ouverture NFO : 15 novembre 2021

• Date de clôture NFO : 29 novembre 2021

• Montant minimum de la demande : 5 000 Rs

• Gestionnaire de fonds : Jinesh Gopani, responsable des actions

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.