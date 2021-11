Axl Rose remercie les fans pour les hommages après la mort de son chat Dexter

GUNS N’ ROSES leader Axl Rose a remercié les fans pour leurs aimables paroles après la mort récente de son chat de 14 ans Dexter Maranello Rose.

Axea partagé la nouvelle de Dexterpasse dans un tweet mercredi (17 novembre) en publiant une photo du chat tigré noir et gris, qui Axe surnommé Dexy, posant dehors au sommet d’un rocher. Cela a incité bon nombre de ses 1,2 million Twitter fidèles pour offrir leurs condoléances et partager leurs propres histoires et souvenirs de leurs animaux de compagnie bien-aimés.

Le samedi (20 novembre), Axe renvoyé à Twitter d’écrire : « Merci à tous pour tous les mots gentils et le soutien w/Dexyça passe, ça veut dire beaucoup. N’ merci à tous les amoureux des animaux qui ont partagé leurs histoires de perte d’un ami/membre de la famille. Les bons amis sont difficiles à trouver et nous avons tous de la chance quand nous les trouvons (ou ils nous trouvent !) »

Rose, dont la photo de profil sur Twitter est un chiot bouledogue français, aurait possédé plusieurs autres chats avant Dexter, comprenant Dijon et Whisky.

Dans une interview de 2012 avec États-Unis aujourd’hui, Axe a affirmé qu’il possédait un zoo, déclarant: « Mes animaux sont mes copains. Ils ont besoin de beaucoup d’amour et d’attention. »

Axe et son GUNS N’ ROSES les membres du groupe ont joué le spectacle final de leur « Nous sommes F’N Back » aura lieu le 4 octobre au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

« Nous sommes F’N Back! » est venu sur les talons de « Pas dans cette vie » course qui a commencé en avril 2016 et est devenue la tournée n ° 3 la plus lucrative de l’histoire de Billboard Boxscore.

Comme ce fut le cas avec « Pas dans cette vie », le dernier GUNS N’ ROSES tournée en vedette des membres de la programmation classique Sabrer (guitare), Duff McKagan (basse) et Rose soutenu par le guitariste Richard Fortus, le batteur Franck Ferrer, claviériste Roseau étourdi et deuxième claviériste Mélissa Reese.



