Axl Rose, Tom Keifer et Myles Kennedy rendent hommage au légendaire coach vocal Ron Anderson

Axl Rose (GUNS N’ ROSES), Tom Keifer (CENDRILLON), Matt Heafy (TRIVIUM) et Myles Kennedy (MODIFIER LE PONT) font partie des musiciens qui ont rendu hommage au coach vocal Ron Anderson décédé dimanche 19 décembre à l’âge de 75 ans. Aucune cause de décès n’a été révélée.

Anderson, l’un des coachs vocaux les plus accomplis et les plus demandés au monde, a aidé bon nombre des plus grandes stars de la musique à atteindre une gamme extraordinaire et un contrôle exquis. Au cours des 40 dernières années, il a travaillé avec des artistes majeurs de tous les genres. Pop royauté comme Ariana Grande, Gwen Stefani aux légendes du R&B telles que Mary J. Blige et Alicia Clés étaient parmi ses élèves. Il a également travaillé avec des icônes du rock and roll comme Ozzy Osbourne et Rose.

Axe pris à son Twitter lundi 20 décembre pour partager la déclaration suivante : « Très triste d’apprendre le décès de mon ami et coach vocal Ron Anderson. je savais Ron depuis 35 ans. Il était toujours là quand j’avais besoin de lui. Dire Ron savait vraiment que son métier est un énorme euphémisme.

« Merci Ron pour avoir toujours la bonne réponse quand c’était le plus nécessaire ! Tu nous manques déjà ! », a-t-il poursuivi. « Aussi bon que puisse être le chœur de Dieu, je sais que tu le rendras bien meilleur !!! »

Keifer a également rendu hommage à Anderson au Twitter, en écrivant : « Je suis attristé d’apprendre que mon coach vocal et ami Ron Anderson a passé. Parfois, la vie vous amène la bonne personne au moment où vous en avez le plus besoin. Ron m’a littéralement ré-appris à chanter à une époque où je ne pensais pas pouvoir chanter à nouveau un jour. Il n’y a vraiment pas de mots qui pourraient commencer à le remercier pour la façon dont il a changé ma vie. Je sais qu’il y a beaucoup d’autres chanteurs qui ressentent la même chose. Il était un professeur inspirant et un être humain merveilleux. Condoléances à sa famille et ses amis. DÉCHIRURE Ron Anderson« .

lourd a écrit le Instagram: « Repose en paix à Ron Anderson – un homme qui a sauvé ma carrière et ma vie.

« Mon cœur et mes condoléances vont à Tuyau et Rontoute la famille de – en particulier chaque artiste qu’il a formé (et probablement sauvé).

« En 2014, j’ai fait exploser ma voix et j’ai dû annuler le reste d’une tournée – renvoyer l’équipe et le groupe à la maison; fans sans spectacles. J’ai reçu un texto de Mat à partir de [AVENGED SEVENFOLD] en disant ‘J’ai entendu ce qui s’est passé. Comment puis-je aider?’ J’ai demandé Mat ce qu’il a fait quand cela lui est arrivé – il m’a immédiatement connecté avec Ron.

« Ron est l’une des personnes les plus attentionnées, douces, authentiques, talentueuses et bien informées dont j’ai eu le privilège d’apprendre. Ce fut un honneur lorsqu’il m’a demandé si je pouvais aider à faire la démonstration de son application, de son site et de sa méthode incroyables.

« Ron. Tu nous manqueras pour toujours. Merci d’avoir sauvé ma carrière. Vous nous manquerez et vous serez aimés à jamais. »

Kennedy a écrit: « Ron Anderson était l’équivalent musical d’un maître Jedi. Il avait la capacité de libérer le potentiel d’un chanteur grâce à son incroyable richesse de connaissances sur la voix humaine, ce qui a finalement permis à ses étudiants de s’exprimer grâce au pouvoir de la musique. Je serai éternellement reconnaissant pour son mentorat et son amitié au cours des 25 dernières années. Un merveilleux humain et enseignant dont la grande voix et la sagesse infinie ont eu un effet profond sur tant d’entre nous. Repose en paix mon ami. »

AndersonLa carrière de a commencé il y a plus de 50 ans en tant que chanteuse d’opéra. Ron était un baryton mais est rapidement passé à un rôle de ténor exigeant, puis il s’est produit dans certaines des maisons d’opéra les plus renommées d’Europe et d’Amérique du Nord. Ron initialement étudié avec les meilleurs professeurs de chant du monde, y compris Dr Fritz Zweig, Raimund Herincx et Benvenuto Finelli.

Utilisant sa connaissance intime du corps et des cordes vocales, Ron a commencé à former les meilleurs joueurs au milieu des années 1970 dans des villes comme Los Angeles, Nashville, Miami, New York, Londres et Moscou. Connu pour fournir des résultats incroyablement rapides mais durables, Anderson s’est également imposé comme un producteur vocal de premier plan, avec d’innombrables artistes faisant appel à lui pour l’aider à atteindre des performances optimales pendant le processus d’enregistrement. Avec beaucoup Grammy Award-albums primés et disques de platine à son actif, il était également devenu un coach vocal incontournable pour l’industrie du cinéma et de la télévision, travaillant avec des acteurs de premier plan comme Tom Cruise, Demi Moore, Brad Pitt et Anne Hathaway dans la préparation des rôles impliquant le chant.

Anderson avait également consacré beaucoup de temps à des tournées avec des artistes, accompagnant ses étudiants sur la route pour fournir des réglages vocaux réguliers et des instructions pratiques pour protéger correctement la voix.



pic.twitter.com/Mt7zKdzIUU – Axl Rose (@axlrose) 20 décembre 2021

pic.twitter.com/tbHag3tz0g – Tom Keifer (@TomKeiferMusic) 21 décembre 2021

Repose en paix #RonAnderson ?????? https://t.co/0FtdgsXglI – Rudy Sarzo (@rudysarzo) 20 décembre 2021 – RIP Ron Anderson – Ce type a complètement changé ma vie. Il m'a appris la différence. J'ai tellement appris de lui. Je continue à découvrir des choses tout le temps de nos leçons. Ça continue. Je suis si reconnaissant. pic.twitter.com/CQUT0RUy5O – Monte Pittman (@montepittman) 20 décembre 2021

