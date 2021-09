AXS forme un fanion presque sans précédent, quelle est la prochaine étape ? Crypto nouveaux médias

AXS est en baisse de près de -10% au cours de la semaine dernière Le prix a formé un fanion haussier AXS est détenu par 120MA depuis 2 mois

Axie Infinity (AXS) a connu une croissance incroyable au cours des derniers mois alors que le marché du NFT a atteint des sommets records. Le jeu, Axie Infinity, est un jeu vidéo en ligne basé sur NFT qui utilise la crypto-monnaie basée sur Ethereum, AXS. Ce jeu de type métavers a connu une immense croissance au cours des derniers mois, car la collection NFT d’AXS est la collection la plus chère de tous les temps. Même si ce cas d’utilisation a un énorme potentiel pour l’avenir, le prix AXS semble avoir besoin d’une correction plus importante avant de pouvoir poursuivre sa croissance.

Au cours des 6 dernières semaines, le prix AXS a maintenu une ligne de tendance que les taureaux ont très bien défendue. Juste au cours des deux derniers jours, AXS est passé en dessous de cette ligne de tendance et semble l’avoir confirmé comme résistance. Il s’agit d’un scénario baissier tant qu’AXS ne retrouve pas cette ligne de tendance. Depuis qu’AXS a dépassé les 65 $ il y a quelques semaines, il a été considéré comme un support.

Avec AXS tenant cela comme support, le prix a formé un fanion. Ce fanion est généralement haussier, mais dans ce cas, il semble qu’AXS soit plus susceptible de casser à la baisse ce fanion.

Analyse des prix AXS : graphique AXS/USDT sur 4 heures

Si les taureaux ne parviennent pas à maintenir le support actuel de 70,89 $, le prix tombera alors à la baisse de son fanion. Ce sera un scénario baissier et atterrira AXS à 65 $ minimum. Si les taureaux ne parviennent pas à rebondir là-bas, AXS risque une chute importante jusqu’à potentiellement la fourchette de 50 $. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le prix AXS flirte avec le 120 MA qui tient lieu de support depuis plus de 2 mois. Si AXS passe en dessous de cette MM, nous pouvons alors confirmer qu’il s’agit d’une tendance baissière. Pour que le prix AXS atteigne un autre sommet, il doit casser à la hausse de son fanion et maintenir la principale zone de résistance de 77 $.

En regardant le RSI stochastique, nous pouvons voir que la force vient d’être rejetée dans la région de surachat et a depuis commencé à se diriger vers la valeur 50. Si la force tombe en dessous de la valeur 50, le prix AXS tombera probablement à la baisse de son fanion. Le MACD est sur une tendance baissière depuis la pompe à 77 $ le 10 août. Une ligne de tendance est affichée et cette tendance doit être cassée pour qu’AXS ait une chance de poursuivre sa tendance haussière.

Analyse intrajournalière AXS Taux au comptant : 71,88 $ Tendance : de côté Volatilité : Moyenne Soutien : 70,89 $ Résistance : 77,72 $

