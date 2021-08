AXS passe aux 50 projets de crypto-monnaie les plus précieux

Axie Infinity AXS / USD est devenu l’un des jeux de blockchain les plus populaires.

Inspiré à l’origine de jeux comme Pokémon, il propose un gameplay flexible qui permet aux joueurs d’obtenir différents animaux de compagnie, tous appelés “Axies”, qui peuvent être élevés, combattus et même échangés dans tout l’écosystème.

La popularité croissante en tant que catalyseur de croissance

En fait, sur la base des statistiques des données Google Trends (GT), nous pouvons voir que la requête de recherche d’Axie Infinity a obtenu le plus de traction qu’un terme puisse obtenir au cours de la semaine du 11 au 17 juillet.

En fait, plus de similarweb indique que, nous pouvons voir que le site Web a commencé à être lancé en avril, avec sa plus forte augmentation en juin, où il compte désormais 22,6 millions de visites.

De plus, le volume des transactions d’Axie Infinity (AXS) a augmenté de 20% au cours des dernières 24 heures, indiquant un intérêt accru pour la crypto-monnaie et le jeu dans son ensemble.

Dois-je acheter Axie Infinity (AXS) ?

Le 17 août, Axie Infinity (AXS) valait 69,76 $.

Cela dit, sa valeur la plus élevée de tous les temps est vraiment proche, à 75,73 $ gagnés le 11 août. Ce n’est qu’une différence de 8 %, ce qui indique qu’il pourrait potentiellement remonter à cette valeur.

De plus, sa croissance récente a été étonnante. Si nous jetons un coup d’œil à juillet, par exemple, le 1er juillet, il avait sa valeur la plus basse à 5,54 $ et est passé à 52,18 $ le 27 juillet. C’est une augmentation de 841% pour tout le mois.

Cela dit, Axie Infinity (AXS) est un achat intéressant, surtout compte tenu de sa récente montée en popularité et de sa croissance phénoménale.

Il a réalisé la transaction la plus élevée qu’un terme puisse obtenir sur Google Trends, à 100, et a enregistré 22,6 millions de visites de sites Web. De plus, leur volume d’échanges a augmenté de 20% en conséquence, et il est clair que le jeu est potentiellement à son meilleur et réunira beaucoup plus de joueurs à l’avenir.

De plus, lorsque nous examinons les données d’IntoTheBlock, nous pouvons voir qu’AXS a enregistré 15,39 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 $ au cours des 7 derniers jours.

Cela a placé Axie Infinity dans le top 50 des projets de crypto-monnaie, et il se classe actuellement au 35.

Quant au potentiel du jeton pour évoluer, il est clair qu’il ne montre aucun signe d’arrêt et pourrait même dépasser son plus haut historique et potentiellement atteindre 77 $ d’ici la fin août à ce rythme.

