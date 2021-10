Commerce et investissement

AXS renouvelle le pompage alors que le jalonnement est mis en ligne, plus de 10 millions de jetons Axie Infinity déjà jalonnés

En l’espace de deux jours, 1,17 milliard de dollars de jetons AXS ont été mis en jeu à 227% APR. L’équipe prévoit d’introduire des droits de vote pour les acteurs AXS et d’avoir son mot à dire sur l’utilisation du Trésor communautaire, détenant plus de deux milliards de dollars de jetons.

Avec une pompe de 70 % au cours des dernières 24 heures, le jeton AXS a dépassé les 100 $ pour atteindre un nouveau record de 121 $. La crypto-monnaie de 6,9 ​​milliards de dollars est multipliée par 191 depuis le début de l’année.

Fait intéressant, en novembre 2020, lorsque le prix d’AXS était inférieur à 0,50 $, Axie Infinity a eu du mal à attirer des investisseurs. À l’époque, le projet a déclaré avoir vendu 4 % de son jeton d’approvisionnement total pour lever 864 000 $ lors d’une vente privée de 10 800 000 AXS à des investisseurs stratégiques au milieu de 2020.

Les investisseurs, dont Arca, Three Arrows Capital (3AC), DeFiance Capita, DeFi Capital et d’autres, ainsi que des investisseurs providentiels comme Alex Svanevik de Nansen, ont acheté AXS avec une remise de 20 %.

“La chose la plus folle, c’est au moment de la ronde, c’était tellement sous-sous que de nombreuses personnes ont investi juste pour soutenir l’écosystème sans aucune attente de retour”, a noté Su Zhu, co-fondateur et PDG de 3AC. “Le monde est une croissance sans limite.”

Axie Infinity est désormais valorisé à 30 milliards de dollars. Le classerait parmi les 5 sociétés de jeux vidéo les plus valorisées au monde en termes de capitalisation boursière. pic.twitter.com/KKAaSuHahr – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 1er octobre 2021

AXS a gagné du terrain cette année entre juillet et août, période au cours de laquelle le prix est passé de 6 $ à 79 $. Après avoir connu les malheurs de septembre, où il est tombé à 50 $, AXS a commencé octobre ou, comme l’appelle la communauté cryptographique, “Uptober” avec un bang.

Cette dernière tendance à la hausse coïncide avec la mise en ligne du protocole le 30 septembre. Jusqu’à présent, 10,36 millions d’AXS d’une valeur de 1,17 milliard de dollars ont été jalonnés avec une récompense estimée à 227% APR.

Selon l’équipe, “le Staking est un moyen pour nous de récompenser les membres de notre communauté pour avoir un état d’esprit à long terme et pour verrouiller leurs jetons AXS.” L’équipe prévoit également d’introduire des droits de vote pour ceux qui misent sur leur AXS et ont leur mot à dire sur l’utilisation du Trésor communautaire, qui détient désormais plus de deux milliards de dollars de jetons.

Le jalonnement des jetons AXS permet aux utilisateurs de gagner les récompenses des jetons. Actuellement, 64 516 AXS sont distribués quotidiennement sous forme de récompenses.

Les jetons AXS sont distribués au membre fondateur de la communauté sur la base de l’instantané pris le 26 octobre 2020.

$AXS commence enfin à être évalué de manière plus appropriée par le marché. Cependant, le marché ne donne toujours pas à Axie Infinity le bénéfice du doute quant à sa capacité à maintenir son niveau de revenus actuel. pic.twitter.com/GmgR42ETLK – SpartanBlack (@SpartanBlack_1) 2 octobre 2021

Le jeu de blockchain NFT est déjà le deuxième plus gros générateur de revenus au cours des trois derniers mois à 783 millions de dollars après Ethereum, selon Token Terminal. Dans l’ensemble, il se situe à la 3e place, ayant gagné 805 millions de dollars jusqu’à présent après 1,3 milliard de dollars d’Ethereum et 1,5 milliard de dollars par Filecoin.

