Ay caramba ! Ce sont les meilleurs jeux PC The Simpsons des années 90

C’est une vérité, universellement reconnue, que les années 1990 ont bien été l’âge d’or des Simpsons. Quiconque dit le contraire a tout simplement tort.

Bien que cette période halcyon de ces premières saisons puisse maintenant être un lointain souvenir, l’héritage culturel est indéniable. Des mèmes, des slogans et des controverses ont tous été engendrés au fil des décennies. Et dans les années 90, Les Simpson étaient omniprésents. S’il avait une connexion avec les Simpsons, il était considéré comme un succès infaillible.

L’industrie du jeu vidéo n’a pas fait exception. Mais les jeux étaient-ils vraiment bons ? Ou juste une autre occasion éhontée d’arracher chaque once d’or à cette oie en particulier ? Nous allons faire un voyage dans le passé, revisiter les offres de jeux PC qui étaient disponibles à l’époque d’or, et voir si elles ont résisté à l’épreuve du temps.

Le jeu d’arcade des Simpsons (1991)

Le premier jeu vidéo basé sur les Simpsons à sortir, Cela a commencé sa vie comme un jeu d’arcade, avant d’être porté sur MS-DOS, et il était tellement apprécié que des années plus tard, il est réapparu sur Xbox Arcade et PlayStation Network.

C’est un beat’em up à défilement horizontal, qui était le style de l’époque. Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux des Simpsons (peut-être juste après Les Simpsons : Hit and Run), l’intrigue était assez originale : Smithers a volé un diamant pour M. Burns (ne demandez pas pourquoi un milliardaire doit voler un diamant) .

Maggie commence à l’utiliser comme une tétine et, dans un merveilleux exemple des personnages des Simpson allant à l’extrême, Smithers kidnappe Maggie. La famille Simpsons doit vaincre une armée d’ennemis, avec un boss à la fin de chaque niveau. C’est exactement le genre d’intrigue anarchique que vous attendez d’un jeu des Simpsons, et cela aurait sans doute pu faire un meilleur film que le vrai film des Simpsons. Plus important encore, c’est en fait assez amusant à jouer.

La maison de l’étrangeté de Bart (1992)

En tant que jeu de plate-forme de 1992 pour MS-DOS, ce jeu détient un statut de niche. Il a cependant été salué par les critiques de l’époque pour ses graphismes. Cependant, l’intrigue manque vraiment de tout semblant de récit; un Bart mis à la terre se faufile hors de sa chambre parce qu’il s’ennuie.

Puis, d’une manière ou d’une autre, après une série d’événements totalement indépendants, le jeu se termine par le sauvetage de Krusty le clown de Sideshow Bob. Il y a même une séquence de rêve impliquant Itchy et Scratchy. S’il s’agissait d’un épisode des Simpson, ce ne serait pas un classique, disons-le ainsi.

C’est plus comme les saisons suivantes : c’est beau, mais c’est incohérent et ça manque de profondeur. Bien qu’il ait été chaleureusement accueilli à l’époque, il n’a pas vieilli aussi bien que le premier titre de cette liste.

Les Simpson : Studio de dessins animés (1996)

Il y a eu une interruption pour les jeux Simpsons sur PC entre 1992 et 1996, jusqu’à la sortie de The Simpsons: Cartoon Studio. La publicité ci-dessus vaut la peine d’être regardée, ne serait-ce que pour démontrer comment les perceptions du « cool » ont changé.

Le « jeu » lui-même permet aux joueurs de créer leurs propres épisodes des Simpsons. Avec une sélection de personnages, d’accessoires et d’arrière-plans, ainsi que des clips de dialogue de la distribution, c’était un effort décent pour donner aux joueurs un contrôle créatif.

Il y avait des critiques légitimes sur la diversité des scénarios, et peu importe à quel point vous essayiez, vous vous retrouviez toujours avec un produit final saccadé, où le son et l’action ne sont jamais tout à fait synchronisés. Cela ressemble presque à un jeu où les ambitions des développeurs n’étaient pas à la hauteur des capacités de la technologie du milieu des années 90. Néanmoins, cela nous a permis de concevoir un épisode maladroit et insatisfaisant des Simpsons, ce qui signifie que nous nous adapterions à la récolte actuelle d’écrivains pour Les Simpsons.

Springfield virtuel (1997)

Le dernier des jeux PC The Simpsons des années 1990, Virtual Springfield est un autre titre qui était sans doute en avance sur son temps. L’ambition était de créer une version 3D de Springfield pour l’exploration par les joueurs.

Cela comprenait des lieux emblématiques tels que Springfield Elementary, Town Hall et le Kwik-E-Mart, entre autres. Vous rencontrez également des personnages majeurs, avec des dialogues écrits et interprétés exclusivement pour ce jeu.

Lorsque vous jouez à Virtual Springfield, vous pouvez apprécier l’ampleur et la portée du jeu. N’oubliez pas que c’était en 1997 après tout, donc le travail qui a été fait pour faire une représentation 3D de la ville à l’époque ne doit pas être sous-estimé.

Lorsque vous voyagez, vous pouvez vraiment sentir l’attention portée aux détails. Les petites touches, comme un épisode de “Self-Colonoscopy with Dr Nick” à la télé, sont des Simpsons classiques. Mais cela a un prix ; Vortex Media Arts, la société à l’origine du jeu, a fait faillite après environ deux ans de développement. Malgré cela, Virtual Springfield a très bien réussi à réaliser ses ambitions, surtout compte tenu des limitations techniques de l’époque. C’est un jeu qui, s’il était refait maintenant, pourrait être absolument incroyable sur un casque VR.

Après plus de jeux Simpsons?

Bien que tous les jeux de cette liste ne soient pas des classiques, aucun d’entre eux n’est totalement injouable. Vous pouvez voir ce qu’ils essayaient de réaliser, malgré les limites de la technologie.

Virtual Springfield et The Simpsons: Cartoon Studio, en particulier, pourraient faire bien plus maintenant qu’ils ne le faisaient dans les années 90. Qu’il y ait assez d’appétit pour plus de jeux Simpsons, c’est une question différente. Il n’y en a pas eu depuis Tapped Out en 2012, ce qui nous dit probablement tout ce que nous devons savoir.

Bienvenue à la PC Gaming Week 2021 de TechRadar, notre célébration de la plus grande plate-forme de jeu sur Terre. Malgré la pandémie mondiale et les pénuries de GPU en cours, les jeux sur PC n’ont jamais été aussi dynamiques et excitants, et tout au long de la semaine, nous le refléterons avec une sélection d’articles approfondis, d’interviews et de guides d’achat essentiels.