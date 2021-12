« Ay, mi Gallina », la chanson de Petrona Martínez et son histoire

Petrona martinez est la reine de bullerengue, légende du folklore colombien, la force de sa voix anime quiconque veut s’aventurer à vivre la joie d’un carnaval, le chant de liberté qui émane des Caraïbes et l’énergie qui fait bouger les épaules, les pieds et l’âme, dans chaque chanson interprétée par elle.

Cette année, il a reçu un prix dans la vie qui a fait briller son nom beaucoup plus dans le monde, le Grammy latin du meilleur album folk, avec le disque Les ancêtres, une compilation de 18 titres entre chansons et témoignages de Petrona Martinez, dans laquelle elle raconte sa vision de l’avenir du bullerengue et ce qu’il a signifié pour elle. Un album qui rend hommage à leurs ancêtres et exalte les féminités afro-descendantes.

Toutes nos félicitations! @PetronaMartinez Meilleur album folk 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/MZb7Axix47 – The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) 18 novembre 2021

« Oui ma Gallina » fait partie de l’album Les ancêtres, un enregistrement qui a un « Saint mystique de l’enfance éternelle ». C’est ce qu’ils ont dit à Manuel García Orozco, musicien et producteur, également connu dans des affaires informelles comme dans le terrain de football ou entre amis, Chaco, dans les terres des bullerengueras.

« Une figure de rhétorique qui résume tout l’ethos du bullerengue est ‘les peines joyeuses’, d’utiliser le chant comme outil pour atténuer les ravages, les problèmes de l’existence, je pense qu’il n’a même pas de verbe, de nom et de prédicat, simplement » les penas alegres « , qui en dit long sur cette histoire de résilience matriarcale qui existe chez les cantaoras du bullerengue « , dit Manuel.

Chaco est né à Popayán Cauca, a étudié à Bogotá et vit maintenant à New York. Pendant de nombreuses années, il a commencé un voyage musical du Pacifique à San Cayetano Bolivar.

« À l’académie, ils nous ont appris à produire des partitions, pas à produire des œuvres, je pensais que je devais faire de la musique, c’est pourquoi j’ai commencé à enregistrer. A partir de là la production a commencé et puis j’ai pensé que parce que je venais d’une région géoracialisée, où le centre est blanc et la périphérie est colorée, pour nommer les multiplicités qui y existent et l’histoire du racisme, j’ai senti que je devais inverser ces logiques et lutter contre cela. À partir de là, j’ai commencé à utiliser la musique traditionnelle colombienne, notamment le bullerengue qui est devenu mon projet de vie ».

Je préfère laisser ça mystère de ce côté là, je sais d’où ça vient, mais j’ai aussi entendu des histoires très drôles comme « que je ne suis pas humain », « qu’une fois je l’ai vu endormi et en lévitation », ces sortes d’histoires qui oscillent entre réalité, exagération et mensonges.

Ils me disent ça aussi à cause d’attitudes, parce que je ne bois pas d’alcool, je ne mange pas de viande, je suis végétarienne, athée, je ne veux pas avoir d’enfants, une série de comportements qui ne sont pas normaux dans les Caraïbes colombiennes.

La chose la plus importante que j’ai apprise de Petrona Martínez est une anthologie basée sur le respect de la vie, du voisin, du territoire, ce qui est très différent du capitalisme et de cette notion extractive de ne prendre que de la terre et de ne pas donner.

Quelque chose qui m’a beaucoup marqué, c’est que la première fois que je suis venu sur ses terres en 2010, elle a guéri les piqûres de moustiques que j’avais. Il a dit à ses petits-enfants de lui apporter des herbes traditionnelles avec lesquelles il a préparé quelque chose et m’a guéri. J’aurais aimé lui demander à ce moment-là ce qu’il a fait exactement, je ne peux plus le faire car il a perdu la voix. J’aurais aimé savoir. J’y vois une guérison symbolique qui nous unit et j’espère qu’elle nous unira encore longtemps.

Ancestras est un album collaboratif auquel participent des artistes telles que Nidia Góngora, Flor de Toloache, Brianna Tomas et différentes femmes de la diaspora africaine dans le monde. C’est un rêve de Petrona Martínez qui voulait faire une roue de bullerengue, qui est un espace de chant communautaire, mais c’est un espace transnational avec des femmes qui viennent de différentes traditions. Dans ce cas, Angelique Kidjo vient du Bénin, d’Afrique, c’est une figure éminente qui a collaboré avec Sting, Alicia Keys, Philip Glass. Elle a accepté l’invitation et a traduit la chanson en langue fon et Petrona chante dans son espagnol des Caraïbes, c’est une chanson qu’elle a apprise de sa grand-mère Orfelina Martínez ».