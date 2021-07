Ayant travaillé avec Cristiano Ronaldo, Fabio Paratici a hâte de voir Harry Kane dans un maillot de Tottenham alors qu’il décrit l’objectif du club concernant l’intérêt pour le transfert de Man City

in

Le directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, est déterminé à garder Harry Kane cet été.

L’Italien n’est en poste que depuis un mois, mais il relève peut-être le plus gros défi auquel il sera probablement confronté dans le nord de Londres en essayant de convaincre le meilleur attaquant de rester.

Kane a été lié à la fois à Man United et à Man City, ce dernier étant apparemment en pole position

Manchester City est enthousiaste et aurait fait une “proposition officielle”, d’une valeur d’au moins 100 millions de livres sterling, pour Kane le mois dernier.

Après avoir marqué 236 buts pour Tottenham, il est entendu qu’il souhaite rejoindre un club capable de remporter des trophées, mais le président Daniel Levy ne le laissera pas partir facilement, comme l’a expliqué Paratici.

Il a déclaré à Sky en Italie : « Le garder n’est pas seulement mon objectif, c’est notre objectif en tant que club.

“J’ai hâte de le voir jouer en direct, j’ai eu beaucoup de chance ces dernières années parce que j’ai vu beaucoup de meilleurs joueurs et attaquants, comme Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain et bien d’autres. plus que maintenant j’ai oublié.

“À l’heure actuelle, [Kane] est l’un des meilleurs attaquants du monde. C’est un joueur complet, vraiment spécial. Son physique est celui d’un vrai numéro neuf, un vrai braconnier, mais il a aussi une technique incroyablement raffinée.

«Il est capable de tirer des deux pieds et fournit également de nombreuses passes décisives – très peu de gens le remarquent, car il marque tellement de buts.

Kane a remporté le Soulier d’or de Premier League et a continué à marquer avec trois buts pour l’Angleterre à l’Euro 2020

« C’est un joueur d’équipe, mais c’est un finisseur en même temps, donc je crois vraiment qu’il fait partie des trois meilleurs au monde.

“Je n’ai pas encore eu de ses nouvelles parce que je ne veux pas déranger les joueurs qui sont occupés à l’Euro, cela ne me semble pas juste. Ils sont concentrés sur leurs propres objectifs avec leurs équipes nationales.

Le mois dernier, Kane a refusé de discuter de son avenir à Tottenham avec toute son attention sur la campagne anglaise de l’Euro 2020.

“Je me concentre uniquement sur la façon dont je peux aider cette équipe et comment nous pouvons réussir dans ce tournoi”, a-t-il déclaré.

“Je comprends du point de vue des médias qu’il y a des spéculations, mais je suis pleinement concentré sur le travail ici.”

Cependant, il n’a pas caché son ambition auparavant car il vise à être considéré sur un pied d’égalité avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi – les deux meilleurs joueurs du monde.