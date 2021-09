Ayekart Fintech : Donner des ailes numériques aux MPME

Selon Sanjay Shah, co-fondateur, Ayekart Fintech, lorsque la pandémie a frappé la majorité des MPME s’est arrêtée.

Les plus grandes faiblesses des MPME depuis le verrouillage de l’année dernière – celle du marketing et du savoir-faire numérique – sont flagrantes depuis le début de la pandémie. L’écosystème d’Ayekart Fintech résout ces deux problèmes. Non seulement cela les résout, mais cela rend les MPME (micro, petites et moyennes entreprises) à l’épreuve du temps.

Selon Sanjay Shah, co-fondateur, Ayekart Fintech, lorsque la pandémie a frappé la majorité des MPME s’est arrêtée. « Les experts prédisent que 82 % des petites entreprises ont été touchées, et ce scénario ne fait que s’aggraver. Bien que l’aide financière du gouvernement soit conçue pour aider au fonds de roulement, les MPME sont toujours confrontées au problème de ne pas avoir de cadre de présence et de distribution numérique pour gérer leurs entreprises sur le marché pandémique et post-pandémique », dit-il, ajoutant, « comme le 15 derniers mois l’ont montré, une entreprise sans cadre numérique pour le marketing et la distribution cessera presque certainement d’exister.

C’est ce qui a déclenché la création d’Ayekart, un écosystème complet d’opérations commerciales, de distribution de produits et de financement pour les MPME, informe Shah. « Et c’est là que notre récente expérience de travail avec les MPME s’est concrétisée. Notre expérience combinée dans les MPME et la programmation de logiciels a contribué à façonner l’idée d’Ayekart », dit-il, ajoutant : « En un mot, AyeKart est incubé par des professionnels expérimentés de la Fintech, du marché et de la banque avec plus de neuf décennies d’expérience professionnelle collective avec des sociétés nationales et internationales. . “

En termes simples, la plateforme Ayekart vise à aider les MPME à transformer numériquement leurs opérations, principalement leurs fonctions de marketing et de distribution. Pour ce faire, il rassemble les MPME sur une plate-forme commune avec des distributeurs et des détaillants à l’échelle nationale. La plate-forme AyeKart agit comme une épine dorsale dans la stratification numérique de la chaîne d’approvisionnement existante des MPME et est accessible aux parties prenantes, aux distributeurs, aux grossistes, aux détaillants et aux applications mobiles des consommateurs. Au lieu de surcharger l’expérience utilisateur de chaque partie prenante avec une seule application, la société a choisi de proposer trois applications différentes axées sur chaque segment :

Application Ayekart B2B pour un approvisionnement efficace et fiable (fabricants, distributeurs, fournisseurs) – Chaîne d’approvisionnement numérique Application Hisaab pour la gestion des magasins (détaillants/distributeurs) – Gestion professionnelle sur une application mobile Ayekart B2C pour les ventes hyperlocales (consommateurs) – Accédez numériquement aux magasins de votre quartier.

« Notre objectif principal est de mettre en place la plateforme Ayekart Business Digital et son acceptabilité. Nous l’avons lancé dans l’Uttar Pradesh et obtenons une bonne réponse de la communauté interentreprises. Depuis notre lancement le 21 juin, nous avons réussi une traction de Rs 26 lakh en juin même. En juillet, nous avons pu faciliter la clôture de commandes importantes pour nos fournisseurs. À l’heure actuelle, nous avons des réservations de commandes pour les fournisseurs à hauteur de 11 crores de roupies », explique Shah.

Les responsables de l’entreprise informent qu’Ayekart Hisaab et Ayekart Consumers sont en mode pilote dans plusieurs codes PIN dans deux villes métropolitaines et seront bientôt lancés.

À l’heure actuelle, Ayekart est amorcé et financé par des amis et la famille. «Nous venons de commencer notre discussion avec des investisseurs stratégiques, j’espère qu’il y aura plus à annoncer bientôt. Dans cinq ans, nous avons l’intention d’apporter un changement positif aux entreprises de plus de 10 millions de MPME/PME. Notre objectif est de doter les entreprises traditionnelles de la technologie et de la finance, et de les aider à atteindre leur portée marketing pour répondre à leurs besoins de croissance. Nous avons l’intention de croître avec l’histoire de croissance de notre secteur MPME/PME », ajoute-t-il.

