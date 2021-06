Ayesha Basharat a utilisé la carte d’un patient mort pour acheter des collations 10z viral

in

Un employé d’un hôpital dans un service COVID-19 au Royaume-Uni a volé la carte bancaire d’un patient de 83 ans récemment décédé, l’utilisant pour s’acheter de la malbouffe dans un distributeur automatique à proximité, a annoncé jeudi le département de police des West Midlands.

Selon le communiqué de presse de jeudi, un assistant de santé de 23 ans Ayesha Basharat, de Birmingham, en Angleterre, a pris la carte bancaire d’une patiente de l’hôpital Heartlands qui venait de mourir quelques minutes plus tôt en janvier. La police a déclaré que Basharat avait ensuite utilisé la carte pour acheter “des chips, des bonbons et des boissons gazeuses” dans un distributeur automatique situé à l’intérieur de l’établissement.

Après qu’un médecin ait enregistré l’heure du décès de la femme à 13 h 56 – et seulement 17 minutes après le décès de la femme – Basharat a utilisé la carte pour effectuer six achats de 1 £ au distributeur automatique.

Elle a réussi à faire un achat supplémentaire d’une livre plus tard dans la soirée, a indiqué la police.

Basharat est retourné au travail quatre jours plus tard toujours en possession de la carte et a tenté de faire deux achats supplémentaires, mais la carte avait déjà été annulée. Plus tard dans la journée, des agents du département de police des West Midlands ont arrêté Basharat pendant son service à l’hôpital. Le département a déclaré qu’elle était toujours en possession de la carte de la victime lorsqu’elle a été placée en garde à vue.

Interrogée sur la carte, Basharat a d’abord affirmé qu’elle avait trouvé la carte sur le sol et qu’elle avait simplement “embrouillée” sa carte bancaire et la carte de la victime lors des achats, mais la police a déclaré que les deux cartes étaient de couleurs différentes, ajoutant qu’elle bafoué les protocoles hospitaliers concernant le traitement des biens perdus des patients.

Basharat a ensuite admis les crimes de vol et de fraude par fausse déclaration, a déclaré la police. Elle a été condamnée en juin à purger deux peines simultanées de cinq mois de prison, toutes deux avec sursis pendant 18 mois.

“C’était un abus de confiance odieux et pénible pour la famille de la victime”, a déclaré l’officier enquêteur DC Andrew Snowdon a déclaré, offrant également ses condoléances à la famille et qualifiant l’incident de “honteux”.

«Ils devaient accepter la mort d’un être cher de Covid lorsqu’ils ont trouvé la carte bancaire manquante – puis bien sûr la réalisation que la carte avait été prise par quelqu’un qui aurait dû s’occuper d’elle. Notre officier de liaison avec l’hôpital a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de sécurité de Heartlands pour recueillir des preuves dans cette affaire. Je tiens à les remercier, ainsi que la famille de la victime, pour leur soutien pendant l’enquête.

Un porte-parole du University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, qui gère l’hôpital Heartlands, a déclaré à BBC News que Basharat avait été immédiatement suspendu à la suite de l’incident et qu’une enquête interne avait été ouverte.

“Ayesha Basharat a été immédiatement suspendue lorsque cet incident a été révélé et toutes les mesures ont été prises pour soutenir la famille du patient”, a déclaré le porte-parole. “La fiducie a pleinement soutenu la police dans son enquête et à la suite de la condamnation de Mme Basharat, la fiducie poursuivra désormais nos processus internes de RH, en tenant dûment compte de la condamnation pénale de Mme Basharat.”

Un rapport de samedi du Daily Mail a déclaré que Basharat “a refusé de s’excuser” auprès de la famille de la victime lorsqu’elle “a été confrontée à son domicile”.

“Je ne veux pas en parler. Je n’ai rien à dire », aurait-elle déclaré, refusant de répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles elle a utilisé la carte et si elle était contrariée par la possibilité de perdre sa carrière.

