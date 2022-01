Ayesha Curry devient honnête à propos des rumeurs de mariage ouvert de Stephen Curry

La star des Golden State Warriors, Stephen Curry, est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. Parce qu’il est toujours un joueur actif et en grande partie à cause de son impact sur l’air du temps de la culture pop, sa vie personnelle a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années.

Plus précisément en ce qui concerne son mariage avec sa femme, Ayesha Curry.

Ayesha est une très grande personnalité à part entière, ce qui invite également beaucoup de regards et d’intrigues sur la façon dont elle et Steph font fonctionner leur syndicat.

Il y a quelques semaines, des discussions ont émergé concernant Ayesha et Steph ayant en quelque sorte un accord matrimonial non conventionnel, c’est-à-dire un mariage ouvert.

Cette semaine, Ayesha avait pour objectif de répondre à toutes les questions une fois pour toutes.

« Ne croyez pas tout ce que vous lisez », a écrit Ayesha en ligne à quelqu’un qui a évoqué la discussion ouverte sur le mariage. « Savez-vous à quel point c’est ridicule ? Ne manque pas de respect à mon mariage comme ça. S’il te plaît et merci. »

Ayesha aime généralement les projecteurs. Qu’elle pose pour des photos racées ou qu’elle exhibe ses implants mammaires, elle a tendance à attirer l’attention d’une manière ou d’une autre.

Mais évidemment, c’est un peu différent lorsque vous le faites selon vos propres conditions.

C’est comme ça que tu soutiens ton petit ami superstar. https://t.co/wrrdJB7TMH – Jeu 7 (@game7__) 9 janvier 2022

Ce truc de mariage ouvert n’est pas ça – d’où la nouvelle défensive. La façon dont le mariage des parents de Steph s’est effondré à cause d’une tricherie assez flagrante n’aide clairement pas non plus les choses.

Au dire de tous, Ayesha et Stephen sont très heureux ensemble. Et étant donné le nombre de globes oculaires sur eux à tout moment, si cela change un jour, ils ne pourront pas garder le secret bien longtemps.

