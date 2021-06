Ayesha Curry parle d’avoir des vergetures pendant les vacances de Cabo .

Steph et Ayesha Curry profitent de leurs vacances. Depuis que Steph a été éliminé avant le début des séries éliminatoires, le célèbre couple est parti pour une petite escapade. Ayesha est au Mexique avec son mari Stephen Curry, et elle partage de nombreuses photos. L’auteur de livres de cuisine et chef de renom a publié plus d’une douzaine d’images sur Instagram où elle avait l’air plus heureuse que jamais.

Dans un article récent, la sirène de 32 ans a déclaré qu’elle avait des “vergetures” en accueillant trois enfants avec son mari star du basket-ball.

“Du soleil, de la crème solaire, des vergetures et Stephen”, a déclaré l’expert en alimentation dans un message.

Steph devrait jouer en ce moment, mais je suppose qu’il le sera l’année prochaine à cette époque.

Cela suppose que le véritable amour de sa vie revienne. En parlant de Klay bien sûr.

Découvrez plus de photos d’Ayesha Curry ci-dessous:

