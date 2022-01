Ayesha Curry réagit aux affirmations qu’elle et Stephen Curry sont dans une relation ouverte

Ayesha Curry applaudit aux récentes rumeurs selon lesquelles elle et son mari, Stephen Curry, seraient dans une relation ouverte. L’auteur du livre de cuisine est devenu réel dans la section commentaires lundi après avoir partagé une photo de la séance photo de couverture GQ de son mari joueur de la NBA, qu’elle a légendé, « Bon Dieu tout-puissant @stephencurry30 … la séance photo de couverture de mon bébé @gq. »

Ayesha s’est frayé un chemin dans la section des commentaires lorsqu’un intervenant a déclaré que son désir présumé d’un mariage ouvert l’aurait « envoyée dans la rue » si elle était sa femme, mettant fin à toutes les spéculations comme « ridicules ». Dans un commentaire apparemment supprimé capturé par The Shade Room, Ayesha a écrit: « Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Savez-vous à quel point c’est ridicule? Ne manquez pas de respect à mon mariage comme ça. S’il vous plaît et merci. »

Stephen et Ayesha sont des amoureux du lycée qui se sont mariés en juillet 2011 et ont depuis accueilli trois enfants – les filles Riley, 9 ans, Ryan, 6 ans, et son fils Canon, 3 ans. un « couple NBA bien connu », avec une escalade des spéculations à partir de là.

« Ayez de bonne foi que ce couple bien connu de la NBA n’est pas aussi fidèle en amour que leurs médias sociaux et leur image le prétendent », a déclaré la personne anonyme sur la page Instagram. « Ils ont tous les deux des relations et des aventures secondaires, mais restent très privés pour conserver l’image de famille parfaite qu’ils montrent au monde. J’ai été choqué d’apprendre qu’ils sont ensemble depuis si longtemps. »

C’est la première fois qu’Ayesha ou Steph abordent les rumeurs, après avoir célébré leurs 10 ans de mariage en juillet. « Mon tout! 10 ans de mariage avec vous tous », a écrit Ayesha à l’époque sur Instagram. « C’est comme un clin d’œil. [Stephen Curry] est de loin l’être le plus incroyable que je connaisse. » Elle a ajouté : « J’ai hâte de voir ce que les 50 prochains nous réservent. Bonne journée bonne journée ! Nous avons fait le plus de célébrations ces derniers jours. 30 juillet 2011 à l’infini et au-delà. » En septembre, Ayesha a partagé que son mari l’avait surprise avec « la plus belle cérémonie de renouvellement de vœux », officiée par sa fille Riley et incluant Ryan et Canon comme escortes pour leur mère alors qu’elle traversait le l’herbe de leur jardin.