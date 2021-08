Ayesha Curry révèle son intérêt majeur pour son mari Steph Curry

Sûr, curry steph est un MVP sur le terrain de basket, mais il y a un autre attribut qui est un slam dunk pour sa femme Ayesha curry.

Dans un extrait d’un prochain épisode de Shop TODAY avec Jill Martin, partagé exclusivement avec E! News, la fondatrice de la marque de style de vie Sweet July est devenue franche en révélant ce qui l’excite à propos de son mari de longue date. Le sujet est apparu alors qu’elle réfléchissait à sa plus grande doublure argentée de la pandémie de coronavirus: le temps.

“Ils disent que c’est quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer et j’ai vraiment l’impression qu’au milieu de tout le chaos, de la tristesse et de l’incertitude, la bénédiction sous-jacente est que j’ai l’impression que nous avons récupéré du temps que nous n’aurions pas eu autrement, ” a-t-elle expliqué à l’hôte Jill Martin. « Il doit passer tellement de temps avec Canyon et les filles et moi avons pu le voir être leur professeur et je l’ai vu préparer le dîner à l’occasion. “

Le meneur des Golden State Warriors a également assumé des tâches de “nettoyage du samedi”, a noté Ayesha. “C’était vraiment rafraîchissant et agréable”, a-t-elle déclaré dans l’ensemble, “et je pense que cela nous a aidés à nous renforcer.”