Ayez confiance en votre réponse immunitaire grâce aux tests d’anticorps

Par le professeur Dr Agam Vora,

Les deux dernières années ont été difficiles avec des pics et des creux liés aux infections au COVID-19 en Inde. Nous avons traversé une deuxième vague assez sévère, et Niti Aayog a prédit la troisième vague vers la fin de cette année. La deuxième vague a été principalement entraînée par la variante Delta, et nous devons nous préparer aux variantes émergentes en nous faisant vacciner. La variante Delta/Delta-Plus s’est avérée plus mortelle en raison d’une transmissibilité accrue, d’une réduction de la réponse des anticorps et d’une liaison plus forte aux récepteurs des cellules pulmonaires. Une enquête zéro de PGIMER, Chandigarh, auprès de 2700 enfants a montré que 71% d’entre eux avaient développé des anticorps contre le virus COVID-19. Cela indique que les enfants sont également touchés par le nouveau virus (1).

D’autres études ont montré que les vaccins ont une efficacité d’environ 48 % après la première dose et de 93,7 % après la deuxième dose (2). Ainsi, il est essentiel de prendre les deux injections du vaccin pour développer une forte réponse immunitaire contre le virus COVID-19. La recherche montre que les variantes Delta et Delta plus sont moins sensibles aux anticorps neutralisants. Il faudrait cinq à huit fois plus d’anticorps pour déclencher le même type de réponse immunitaire que le virus d’origine au cours de la première vague pour bloquer ces variantes (3).

Un anticorps est une protéine produite par le système immunitaire pour identifier et combattre les bactéries et virus étrangers qui pénètrent dans le corps. Les vaccins agissent avec les défenses naturelles de l’organisme pour renforcer la protection et réduire les risques de contracter une maladie en produisant des anticorps. Les vaccins produisent une réponse immunitaire dans le corps, sans provoquer de maladie. Deux des principaux anticorps produits par le corps sont les IgM et les IgG. Les anticorps IgM se développent tôt au cours de l’infection et peuvent ne pas être détectables après quelques semaines d’infection. Les anticorps IgG se développent plus tard et durent plus longtemps. Ils donnent une information plus précise d’une infection passée.

Connaître notre réponse immunitaire aux vaccins peut nous aider à être sûrs de notre protection contre les nouvelles variantes. Différentes personnes peuvent monter un niveau différent de réponse aux vaccins. Les anticorps développés par l’un seront différents de l’autre et dépendraient de facteurs tels que les conditions médicales sous-jacentes et l’âge.

Le test d’anticorps IgG est un test sérologique simple qui peut être effectué dans un laboratoire certifié près de chez vous. Après 14 jours de la deuxième injection du vaccin COVID-19, on peut évaluer leurs niveaux d’immunité à l’aide d’un test quantitatif d’anticorps IgG. On peut également effectuer ces tests s’ils estiment avoir été infectés par le virus dans le passé.

La bataille contre la troisième vague peut être gagnée en élargissant la portée de la vaccination. Être infecté par COVID-19 peut créer une immunité contre le virus, mais une immunité de longue durée après une infection n’a pas encore été trouvée. Bien que les vaccins contribuent sans aucun doute à augmenter les niveaux d’anticorps, on ne sait toujours pas combien de temps cette augmentation dure. Même si les anticorps initiaux diminuent après une infection au COVID-19 ou le vaccin, nos cellules mémoire stockent des informations sur l’attaque/le vaccin d’origine, et ces cellules réagissent à toute nouvelle menace en générant de nouveaux anticorps. Certaines personnes ont plus et d’autres qui peuvent être immunodéprimées, ont une réponse moindre de ces cellules mémoire. Comme déjà mentionné, deux personnes n’auront pas le même niveau d’immunité ou ne répondront aux vaccins dans la même mesure. Les gens ne devraient pas s’inquiéter ou paniquer même si les anticorps ont diminué ou sont moindres sur une période de temps. Dans ces circonstances, il serait bon de consulter votre médecin et de voir s’il existe des mesures de précaution supplémentaires que vous pourriez adopter.

Les tests d’anticorps sont également utiles pour les patients présentant des symptômes à long terme et persistants, même des mois après leur exposition au virus, afin que les approches de traitement nécessaires puissent être suivies pour de meilleurs résultats.

En fin de compte, le plus important est de continuer à prendre les précautions nécessaires et à suivre toutes les directives et recommandations des autorités pour nous assurer que nous jouons tous un rôle pour contenir le virus, y faire face et recommencer à faire les choses qui comptent pour nous. La guerre contre COVID-19 sera gagnée avec la distanciation sociale, l’hygiène personnelle, le port de masques, l’étiquette contre la toux, les tests et les vaccinations. Unissons-nous pour gagner cette bataille.

(L’auteur est un médecin thoracique, Vora Clinic Mumbai. L’article ci-dessus est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter un professionnel de la santé / un expert avant d’entreprendre une thérapie, un médicament, un traitement ou un test. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

