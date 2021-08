Ayez de la patience dans l’histoire de la croissance constante de BB Stock

in

Cela n’a pas été un grand été pour Mûre (NYSE :BB) Stock. Mais ça va.

L’entreprise technologique trace une nouvelle voie dans l’Internet des objets (I0T) et la cybersécurité. Et il a connu quelques jours de bannière plus tôt cette année alors que Reddit les commerçants l’ont identifié comme l’un de leurs jeux de mème.

Même si le stock de BB est en hausse de 50% jusqu’à présent en 2021, les jours de canicule de l’été ont été moins cléments. Au cours du dernier mois, BB est en baisse de plus de 10 %.

Si vous pensez, cependant, que BlackBerry n’a rien de valable à part sa réputation auprès des commerçants Reddit, vous vous trompez.

L’action BB est bien plus qu’une action mème. Et sa faiblesse persistante ces derniers temps est une fenêtre élargie pour les investisseurs qui sont prêts à capitaliser sur l’histoire de croissance unique de BlackBerry.

BB Stock en un coup d’œil

Vous vous souvenez peut-être que BlackBerry occupait autrefois une position de leader sur le marché des smartphones. Mais l’entreprise n’a pas su s’adapter en ajoutant un écran tactile et a vu sa part de marché s’effondrer.

Bien que vous puissiez toujours acheter des smartphones BlackBerry aujourd’hui – vous devrez chercher assez attentivement pour eux – l’opportunité pour les actions BB de profiter de manière significative des smartphones est venue et disparue. C’est très bien. Au cours du premier trimestre fiscal de l’entreprise de 2022, BlackBerry a gagné 24 millions de dollars grâce aux licences de smartphones, soit environ 14% des revenus de l’entreprise pour le trimestre.

Au lieu de cela, BlackBerry tire environ 44% de son argent des logiciels d’entreprise. Un autre 31 % de ses bénéfices provient de choses telles que l’octroi de licences de propriété intellectuelle. Elle est fortement impliquée dans des projets tels que la protection contre les ransomwares, les produits antivirus pour les particuliers et les entreprises et les solutions sécurisées de voix, de messagerie et de conférence.

Les bénéfices du premier trimestre fiscal de 2022 publiés en juin ont montré que la société a enregistré des revenus trimestriels de 174 millions de dollars. Cela a dépassé les estimations des analystes de 171,3 millions de dollars de revenus.

Les bénéfices ont enregistré une perte de 5 cents par action, ce qui était conforme aux attentes.

Avoir hâte de

Si BlackBerry était déterminé à tenir bon avec son activité de smartphones, et rien d’autre, je pense que personne d’autre que l’ensemble Reddit ne serait intéressé par l’action BB.

Mais ce n’est pas le cas. La cybersécurité et l’IoT sont deux des propriétés les plus importantes dans le monde interconnecté d’aujourd’hui. Et ce sont deux opportunités de croissance solides pour les actions BB.

BlackBerry a récemment annoncé que ICI Technologies Mattias Eriksson en tant que président de l’unité IoT de BlackBerry. Le président et chef de l’exploitation de BlackBerry, Tom Eacobacci, dirige l’unité commerciale de cybersécurité de l’entreprise.

Les deux unités devraient générer des revenus et une marge brute lorsque la société publiera ses prochains résultats trimestriels. Et les résultats devraient être significatifs.

BlackBerry affirme que l’unité IoT a généré 43 millions de dollars de revenus au cours du premier trimestre fiscal de 2022. Cela représente une augmentation de 48% par rapport à il y a un an.

Les revenus de cybersécurité GAAP de la société ont augmenté de 107 millions de dollars de revenus au cours du trimestre, ce qui représente une légère baisse par rapport à il y a un an.

Une voie de croissance potentielle est la passerelle BlackBerry récemment annoncée par la société, qui sera un produit sécurisé basé sur le cloud pour les travailleurs à distance. Un tel programme sera probablement populaire auprès des clients commerciaux, car de plus en plus d’entreprises s’installent dans une main-d’œuvre distante ou hybride.

Un autre développement intéressant avec un potentiel de revenus est BlackBerry Ivy, qui est une plate-forme logicielle évolutive et connectée au cloud pour les constructeurs automobiles. Ivy, qui sortira en octobre, permettra aux constructeurs automobiles de lire les données des capteurs des véhicules et de créer des informations.

La ligne de fond

BlackBerry est bien plus qu’un jeu d’actions mème nostalgique mené par les commerçants de r/WallStreetBets. C’est un investissement sérieux à long terme pour les investisseurs de croissance avec un horizon temporel à long terme.

Tant que la société continuera de se concentrer sur les opportunités de croissance telles que l’IoT et la cybersécurité, BlackBerry restera une action sous-évaluée qui a beaucoup de place pour le mouvement et la croissance.

L’action BlackBerry continue d’avoir une note « B » et une recommandation d’achat dans mon Portfolio Grader.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

