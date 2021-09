Aylín Mújica et Rodner Figueroa présentent « El Colador »

in

Telemundo Aylín Mújica et Rodner Figueroa animeront l’émission Telemundo “El Colador”.

Aylín Mújica et Rodner Figueroa animeront « El Colador », la nouvelle émission de Telemundo dont la première est prévue le dimanche 12 septembre prochain à 22 h 00 HE.

“El Colador” montrera tout ce qui se passe dans les coulisses du concours de danse “Así Se Baila” et des moments inédits de “La Casa de los Famosos” dans un format live d’une heure de pur plaisir.

Le nouveau spectacle mettra également en vedette Chano Jurado dans le rôle de “El Espía”, qui apportera des défis amusants et des histoires des partenaires de danse, ainsi qu’Alix Aspe de “Latinx Now!”, Avec un accès en coulisses et des interviews avec les concurrents, présentateurs et jury, entre autres invités spéciaux.

“El Colador” est une production originale de Telemundo et sera diffusé entièrement en direct tous les dimanches à 22h00 HE.

“Les téléspectateurs adoreront toutes les coulisses et l’action que” El Colador ” leur apportera dans nos passionnantes émissions de téléréalité. Nous sommes très fiers de ce format unique de la main de deux pilotes expérimentés et d’une équipe de correspondants qui offriront un accès exclusif à tout ce qui se passe derrière ces compétitions, avec une touche amusante et pleine de surprises “, a déclaré Ronald Day, président de Entertainment et le contenu Telemundo.

Le public pourra profiter de « El Colador » en direct ou se rattraper via l’application Telemundo, disponible dans le Google Play Store et dans l’Apple Store ou en visitant le site Web officiel de Telemundo.

Voici ce que vous devez savoir sur les animateurs de la nouvelle émission Telemundo :

Qui est Rodner Figueroa ?

Né au Venezuela en 1972, Rodner Figueroa est l’un des chefs d’orchestre les plus représentatifs du monde de la télévision et de la mode aux États-Unis et en Amérique latine. Actuellement, Figueroa est l’un des correspondants de l’émission d’information « Al Rojo Vivo » sur Telemundo.

Dans une récente publication sur Instagram, Figueroa a parlé de son nouveau défi professionnel sur Telemundo : “Quelle joie de pouvoir vous le dire puisqu’à partir du 12 septembre nous allons nous coucher juste en partageant une heure de divertissement pour rire et s’amuser, et fermer la semaine dans la bonne humeur et commencez la semaine du bon pied. Merci à tous pour votre amour ».

Avant de rejoindre Telemundo, la star vénézuélienne faisait partie de l’émission de divertissement “El Gordo y la Flaca” sur le réseau Univisión.

Rodner Figueroa est ambassadeur de fondations importantes telles que « St. Jude “, ” BeLive “, ” Fondation Aid for Aids “, ” Fondation humanitaire salvadorienne américaine ” et ” Amis de l’enfant atteint de cancer “.

Qui est Aylín Mújica ?

Née à Cuba en 1974, Aylín Mújica est une actrice et présentatrice de télévision qui a fait partie de plusieurs productions Telemundo telles que « Marina », « Aurora », « Corazón Valiente », « Top Chef Estrellas » et « Premios Billboard de la musique latine “.

Tout au long de sa carrière artistique, Mújica a reçu de grandes distinctions parmi lesquelles “El Sol de Oro”, “Palmas de Oro”, Quetzal “, ” Micrófono de Oro ” et ” Premios Tu Mundo “.

Actuellement, l’interprète cubain est l’un des présentateurs de « Suelta La Sopa », l’un des programmes de divertissement les plus regardés par le public hispanophone aux États-Unis.