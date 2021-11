Ayling et Bamford mettent à jour le retour potentiel à l’action avec Leeds

Leeds United continuera de surveiller la forme physique de Patrick Bamford et de Luke Ayling dans un optimisme croissant selon lequel le duo pourrait reprendre ses activités après la pause internationale.

Les Blancs ont été en proie à des blessures au cours d’une saison difficile jusqu’à présent, Marcelo Bielsa. En effet, le match nul 1-1 de dimanche contre Leicester signifie que Leeds n’a que deux buts à trois points à son actif cette saison. Cependant, après une solide performance contre l’équipe de Brendan Rodgers, ils entrent au moins dans la pause internationale avec beaucoup plus d’optimisme.

En effet, Leeds s’est créé une pléthore de chances de remporter le match contre Leicester. À cette fin, les grandes chances laissées par Jack Harrison, Dan James et Rodrigo Moreno signifient que Leeds a dû se contenter d’un seul point.

En fait, nombreux sont ceux qui pensent que l’absence de Bamford a particulièrement touché Leeds. L’attaquant anglais n’a pas joué pour Leeds depuis qu’il s’est blessé à la cheville le 17 septembre.

Depuis lors, il a raté un total de huit matchs pour Leeds, avec des joueurs comme Rodrigo, James et Harrison tous joués à l’avant – avec un succès limité – en son absence.

Cependant, l’espoir grandit que Bamford pourrait revenir à l’action à temps pour son prochain match contre Tottenham le dimanche 21 novembre. Il continue de recevoir un traitement quotidien sur la blessure par Rob Price et son excellente équipe médicale à Thorp Arch.

Et en parlant à Emma Jones sur MOTDX de BBC3, Bamford a fourni une mise à jour.

« Ça va, ça a été un peu lent (la reprise).

«Ça va (s’améliore) de jour en jour, ça prend juste un peu plus de temps que je ne le pensais au départ.

« Ce qui me prend un peu la peau, c’est que je pensais être de retour dans quatre semaines. Le fait que cela ait pris plus de temps que cela a été difficile à comprendre.

« Mais je vois des améliorations. »

Nous comprenons qu’il y a un optimisme croissant selon lequel, s’il ne devait pas subir d’autres revers, Bamford pourrait revenir à l’équipe de Leeds pour le choc à Tottenham.

Son retour à l’action donnera un énorme coup de pouce à Leeds, même si Bielsa ne sélectionne pas Bamford dès le départ.

Ayling s’approche également du retour de Leeds

Ayling est également absent pour Leeds depuis le match nul 1-1 à St James’ Park. En effet, sa blessure a également créé un problème pour Leeds.

Bielsa a utilisé Jamie Shackleton et Cody Drameh à l’arrière droit en son absence. Cependant, c’est Stuart Dallas qui s’est vu confier le rôle contre Leicester.

Favori de Bielsa, le joueur de 30 ans a débuté chaque match la saison dernière en Premier League.

À la mi-octobre, Ayling a été exclu de l’action pour un autre mois. Cela met également son rétablissement sur la bonne voie pour l’affrontement au Tottenham Hotspur Stadium.

Le retour du duo renforcera encore une équipe de Leeds, qui avait l’air en forme ces derniers temps. En effet, ils espèrent prolonger leur série de trois matchs sans défaite en Premier League lorsqu’ils se rendront dans le nord de Londres.

En attendant, tous les regards seront tournés vers la trêve internationale et l’espoir que Leeds ne subira plus de revers.

LIRE LA SUITE: Tour du destin alors qu’Orta s’apprête à atteindre l’objectif à long terme de Bielsa pour Leeds