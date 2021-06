Aymeric Laporte « fait pression » sur Man City pour qu’il accepte le transfert de Barcelone

in

Barcelone a déjà été lié à des dizaines de joueurs cet été mais le nom d’Aymeric Laporte ne cesse de surgir.

La dernière mise à jour vient de Diario Sport qui estime que le défenseur central veut échanger Manchester City contre Barcelone et « fait pression » sur les champions de Premier League pour le laisser bouger.

Laporte sait que ce sera un transfert difficile à réaliser en raison de la situation financière de Barcelone et de son prix, mais est toujours prêt à « faire tout ce qui est en son pouvoir » pour faire bouger les choses.

L’arrière central pense qu’une sorte d’accord d’échange pourrait être la voie à suivre et est “prêt pour un changement de décor” après avoir perdu sa place dans le onze de départ de Man City.

Laporte serait également désireux de « diriger » la défense de Barcelone qui a connu des difficultés ces dernières saisons et a continué à sembler vulnérable une fois de plus en 2020-21.

Barcelone a déjà signé Eric Garcia et Sergio Aguero après l’expiration de leurs contrats avec City et aurait été intéressé par plusieurs autres Citizens, dont Ilkay Gundogan, Raheen Sterling et Joao Cancelo. Pendant ce temps, Sergi Roberto a été lié à un déménagement au stade Etihad.

Manchester City, comme Barcelone, semble vouloir remanier son équipe cet été, et il a été rapporté que Laporte aurait été informé qu’il pouvait partir si une offre appropriée arrivait.