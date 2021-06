Aymeric Laporte serait la signature de Barcelone de l’été

Alors qu’une autre fenêtre de transfert estivale se profile, la saison idiote peut être officiellement annoncée !

L’époque où toutes sortes de spéculations sur les transferts sont monnaie courante, et la plupart d’entre elles, sans doute, ne valent pas la peine d’être lues.

Le besoin inhérent des supporters du monde entier d’avoir une couverture 24h/24 et 7j/7 de leur équipe peut souvent conduire à de fausses informations dans le seul but de remplir les colonnes, et c’est aussi dommageable pour le club que possible.

Combien de fois voit-on des responsables des médias de clubs, des managers ou même des joueurs eux-mêmes devoir nier l’existence de négociations, qui ont souvent été fabriquées par les journalistes au départ.

En tout état de cause, certaines rumeurs sont crédibles, et l’une d’entre elles semble être un accord potentiel joueur plus cash pour Aymeric Laporte de Manchester City.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

L’arrière central gauche semblerait être excédentaire par rapport aux besoins de l’Etihad Stadium ces jours-ci, après l’émergence de la renaissance de Ruben Dias et John Stones.

Il est vrai que le couple de premier choix pour Pep Guardiola a été des monstres tout au long de 2020/21, Dias étant un récipiendaire valide du prix du joueur de la saison de la Premier League.

Cependant, cela ne veut pas dire que Laporte est devenu un mauvais défenseur du jour au lendemain. Loin de ça, en fait.

À 27 ans, il a des années d’expérience dans le football de haut niveau dans son casier, y compris en Liga, et entre dans ce qui serait considéré comme ses années de pointe.

En tant que défenseur central gauche également, il est une denrée particulièrement précieuse et une amélioration évidente de Clément Lenglet.

Lenglet, pour tous ses attributs, était beaucoup trop sujet aux erreurs au cours de la dernière saison pour être considéré comme un partant régulier à l’avenir.

Photo de Victoria Haydn/Manchester City FC via .

Si sa vente n’est pas à exclure, elle serait sévère pour le Français, qui devrait avoir le temps de retrouver son meilleur niveau.

Laporte, peut-être dans le cadre d’un accord d’échange avec Sergi Roberto – sûrement la meilleure affaire que Joan Laporta fera cet été si cela se produit – peut s’intégrer parfaitement dans les quatre derniers à la place de Lenglet.

Les défenseurs centraux décents ne viennent certainement pas trop souvent, et les supporters du Barça ne se souviendront que trop bien des problèmes que le club a rencontrés en essayant de remplacer Carles Puyol.

Bien qu’il ne s’agisse pas tout à fait d’un cheval cadeau étant donné que les fonds devraient changer de mains et que Roberto ira dans la direction opposée, la location de Laporte sera rentable à long terme.

A l’aise en possession, il peut facilement sortir le ballon par l’arrière et possède un superbe jeu de passes courtes et longues.

Un tacleur coriace qui est calme, rapide et décent dans les airs aussi, il est difficile de penser à un meilleur ajustement à ce stade.