‘Ayodhya Cantt’: Nouveau nom de Faizabad Railway Junction, annonce Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath avait changé les noms de plusieurs villes dans le passé.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré aujourd’hui qu’il avait décidé de renommer Faizabad Railway Junction en gare de « Ayodhya Cantt ». Le bureau du ministre en chef a partagé l’information sur son compte Twitter. « UP CM Shri Yogi Adityanath a décidé de renommer Faizabad Railway Junction en » Ayodhya Cantt « », a déclaré le CMO.

En novembre 2018, CM Adityanath avait annoncé que le district de Faizabad serait connu sous le nom d’Ayodhya. Trois semaines auparavant, le gouvernement BJP de l’État avait changé le nom d’Allahabad en Prayagraj. Le gouvernement Yogi avait également renommé la jonction Mughalsarai en jonction Pt Deen Dhayal Upadhyay.

#UPCM @myogiadityanath फैजाबाद रेलवे « अयोध्या कैन्ट » करने का निर्णय लिया है। @spgoyal@sanjaychapps1@74_alok pic.twitter.com/P8qg4Gc2P3 – CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) 23 octobre 2021

Le gouvernement de l’État avait également rebaptisé la division Allahabad en division Prayagraj. La division d’Allahabad comprend quatre districts : Allahabad, Kaushambi, Pratapgarh et Fatehpur.

Plus de détails sont attendus.

