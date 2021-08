Ayodhya ki Ramlila: Production mettant en vedette des députés du BJP à diffuser à partir du 6 octobre

in

Une production mettant en vedette plusieurs députés du BJP sera mise en scène et télédiffusée depuis Lakshman Quila, situé à moins de 2 km du site où le temple Ram est en cours de construction.

Ayodhya ki Ramlila verra Manoj Tiwari, le député du BJP du nord-est de Delhi, interpréter plusieurs rôles tandis que l’acteur de Bhojpuri et député de Gorakhpur, Ravi Kishan, jouera le rôle de Parashuram. La star de Bollywood Asrani, connue pour son rôle légendaire dans Sholay, jouera Narad, tandis que Shakti Kapoor jouera le rôle d’Ahiravan.

Vindu Dara Singh reviendra pour incarner Hanuman, son personnage familier de la scène et de la télévision, Raza Murad jouera le rôle de Kumbhakarn. Bien qu’il ne soit pas encore clair qui jouera le rôle de Ram, Shweta Gupta essaiera le personnage de Sita, à l’exception d’une scène – le Swayamvar – où le personnage sera interprété par Bhagyasree.

Plusieurs chaînes satellite et plateformes de médias sociaux diffuseront Ayodhya ki Ramlila entre le 6 et le 15 octobre.

Ayodhya ki Ramlila a eu lieu pour la première fois en 2020 conformément aux directives strictes de Covid-19, car la pandémie avait interrompu toutes les représentations publiques.

Le fondateur de la Fondation Meri Maa et directeur créatif d’Ayodhya ki Ramlila Subhash Malik a déclaré qu’aucun public ne serait présent cette fois-ci également. Plus de 16 millions de personnes se sont connectées pour regarder la diffusion en direct de la production depuis la sécurité de leur domicile.

Tiwari et Kishan ont tous deux déjà joué des personnages épiques – Tiwari a essayé le rôle d’Angad dans la production de l’année dernière tandis que Kishan a interprété le personnage de Bharat. Les deux députés du BJP sont des visages familiers sur la scène de Ramlila à Delhi. Tiwari avait joué le rôle de Parashuram dans une production de 2019, et Angad en 2018. Kishan a joué les personnages de Parashuram, Karna, Bhishma, Dronacharya, ainsi que Angad sur la scène de Ramlila.

