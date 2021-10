Ayodhya réorganise le parc à la mémoire de Heo Hwang-ok ; Voici tout sur la reine coréenne d’origine indienne

Un timbre commémoratif de la reine, sorti en 2019. (Source : postagestamps.gov.in)

Des hectares d’espaces verts dans le parc Ram Katha d’Ayodhya, qui sont restés vivants avec des récits d’écritures, des discours publics et d’autres activités religieuses, sont en cours d’embellissement et seront bientôt connus sous le nom de parc commémoratif Queen Heo Hwang-ok. L’espace porte le nom d’une reine coréenne d’origine indienne et sera accessible au public à partir du 4 novembre.

Le centre coréen pour la culture basé à Delhi et le Conseil indien pour les relations culturelles ont présenté le mois dernier une comédie musicale racontant l’histoire de la reine coréenne à l’auditorium de Kaman. Réalisé par l’acteur Imran Khan, la Légende de la princesse Sriratna a observé l’occasion de l’achèvement du parc.

Reine Heo Hwang-ok

On pense que la reine coréenne est née sous le nom de princesse Suriratna d’Ayodhya, fille du roi Padmasen qui régnait sur l’ancien royaume de Kaushala. Sa mère était la reine Indumati. L’histoire de Siriratna se trouve dans une collection de légendes du 13ème siècle, le Samguk Yusa (Souvenirs des Trois Royaumes). Le livre compile principalement l’histoire de trois royaumes coréens Goguryeo, Silla et Baekje.

La légende raconte qu’en 48 av. terre étrangère dans un bateau avec un entourage. Elle est devenue la première reine du royaume nouvellement fondé, qui serait situé dans la ville moderne de Gimhae, dans la province méridionale de Gyeonsang. Le couple a alors 12 enfants.

Héritage de la reine Heo Hwang-ok

À l’heure actuelle, il y a plus de 6 000 Coréens qui lui font remonter leur lignée. Ils appartiennent à différents clans, Heo, son premier clan, Gimhae Kim et Lee. Kim Yoon-ok, épouse de l’ancien président sud-coréen Lee Myung-bak est une descendante directe de la reine. . Le roi et la reine ont également formé la dynastie Karak, et l’ancien Premier ministre Kim Jong-pil, le président sud-coréen Kim Dae-jung appartiennent à la même lignée.

Les Coréens appartenant à sa lignée ont à maintes reprises visité Ayodhya pour rendre hommage à la ville ancestrale de la reine. Gimhae en Corée du Sud abrite une tombe du roi et de la reine construite en leur mémoire et une pagode, que la reine a apportée d’Inde pour calmer les dieux de l’océan est placée à côté de sa tombe. Des pièces de théâtre et des comédies musicales ont été composées à partir d’elle et font partie intégrante de la culture populaire coréenne.

Pourquoi un parc commémoratif a été créé en Inde en l’honneur de la reine

L’espace commémoratif a été inauguré en 2001 après que l’Inde a signé un accord avec la Corée du Sud pour développer Gimhae et Ayodhya en tant que villes sœurs. Cinq ans plus tard, la délégation sud-coréenne a envoyé une proposition pour réorganiser le mémorial existant. Le prochain PM Modi et le président sud-coréen Moon Jae-in ont signé un protocole d’accord pour embellir le mémorial.

Après des travaux de restauration, le parc abrite désormais les bustes de la reine et du roi sur un pavillon et un étang qui représente le voyage de la princesse de l’Inde à la Corée du Sud. Il y a un œuf en granit qui représente l’œuf d’or qu’elle a emporté avec elle lors de son voyage.

Comment le parc restaurera la connexion indienne de la reine

Bien que la légende ait stimulé la relation sud-coréenne en Inde, il existe toujours un débat sur ses origines indiennes. Bien que Samguk Yusa dise qu’elle appartient à Ayuta, c’est-à-dire Ayodhya de nos jours, il n’y a aucune trace de son origine et de sa vie dans les écritures indiennes. Certains historiens pensent qu’elle appartenait en fait au royaume d’Ayuttaya en Thaïlande, bien que le royaume thaïlandais ait été fondé 1350 ans après l’écriture de Samguk Yusa.

