Ayrton “Pacman” Giménez contre. Nicolás “El Guapo” Herrera pour le titre WBA Super Featherweight Fedebol ce samedi à La Plata, Buenos Aires

LA PLATA, BUENOS AIRES – OR PROMOTIONS tiene el agrado de anunciar una nueva producción internacional, a efectuarse el próximo sábado 21 de agosto en el Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, que será televisada desde las 23:00 (en vivo) para todo el territorio argentino y gran parte de América Latina por la pantalla de TyC Sports, desde las 21:15 vía streaming en TyCSportsPlay.com, a través del ciclo por excelencia: “Boxeo de Première”.

Dans le procès qui mène le festival, baptisé « LE MOMENT ARRIVE », sera en jeu la ceinture Fedebol WBA de la catégorie super poids plume, qui défendra pour la deuxième fois l’immaculée crédit local, Ayrton « Pacman » Giménez (10-0 -0-1 SD, 1 KO), son challenger étant le solide espoir du match d’Ituzaingó, Nicolás « El Guapo » Herrera (7-2-2, 3 KO). Il se jouera à une distance de dix tours de 3×1.

En raison de problèmes liés au Covid-19, l’événement n’aura pas de public présent.

De même, la pesée officielle peut être appréciée en direct ce vendredi sur TyC Sports à 17h45 sur son journal télévisé Sportia.

Après tant de rebondissements avec reports compris, ce choc tant attendu de jeunes talents verra enfin le jour, qui portent une rivalité qui se reflétera dans le ring de La Plata.

L’invaincu Giménez, originaire de Los Hornos et âgé de seulement 22 ans, cherchera à s’imposer comme l’une des meilleures apparitions de la division des super poids plume. Ce sera sa troisième présentation de l’année, à la fin de battre Matías Guenemil en janvier (où il a remporté sa couronne) et en juin l’expérimenté Alan Luques Castillo, avec qui il a pu surmonter deux chutes au début et plus tard surmonter lui clairement dans les cartes.

Sa croissance en 2021 a été si notable qu’il a réussi à se hisser à la cinquième place du classement national des 58 967 kg, dans une division actuellement commandée par Kevin Acevedo de Cordoue.

Cependant, il se heurtera à un rival qui aura la chance de sa vie. El Guapo Herrera, 24 ans, jouera son premier lancer titulaire et tentera de battre le record et d’arracher la ceinture à Giménez. Ses deux seules défaites étaient controversées et il serait peut-être arrivé impeccable au défi à venir, étant dépassé par Daniel Combi (décision majoritaire) et Agustín Kucharski (décision partagée).

Ce sera le deuxième combat qu’il affrontera cette année, compte tenu du fait qu’il a égalé le 17 juin dernier avec le dangereux Matías García.

Dans le semi-fonds, accepté de huit manches dans la catégorie mouche, l’actuelle championne argentine et mondiale classée #2 FIB et #3 WBA, originaire de la fête de Merlo à Buenos Aires, Celeste “Chucky” Alaniz (24 ans / 10- 0-0, 3 KO), croisera les gants (en revanche) avec la Buenos Aires née à Brandsen, María Sol Baumstarh (22 ans / 2-5-1, 1 KO), septième de la liste locale.

José Ángel « Sansón » Rosa (21 ans / 7-0-0, 6 KO), affrontera l’expérimenté Salta de la capitale, Gustavo « Chocolat » Pereyra (31 ans / 11-12-4, 3 KO), autrefois vainqueur de Sebastián Aguirre et Daniel Combi, et qui a la particularité d’avoir été le dernier Argentin à tirer les cartes avec l’exalté Gustavo Lemos.

Dans un autre complément attrayant, encadré par six tours de super-moyens, sera présenté le talentueux catamarqueño de San Fernando del Valle, ancien membre de l’équipe olympique argentine et huitième de la liste nationale de la division, Pablo “Pacman” Corzo (20 ans / 4- 0-0, 4 KO), qui affrontera le rugueux de Lanús, Juan Andrés « Tiburon » Figueroa (27 ans / 5-2-0, 3 KO).

De plus, avec quatre cloches en super-welters, l’espoir Mendoza de Malargüe et l’ancienne équipe de jeunes argentins, Marco “Kid Dinamita” García (19 ans / 2-0-0, 1 KO), affrontera le Buenos Aires de Rafael Calzada, Adrián « Cache » Olivera (31 ans / 0-1-0).

Après quatre manches en super-léger, il y aura un top nombre de nouveaux venus entre Leonardo Vázquez (27 ans) de La Plata et Tristán Suárez de Buenos Aires, Alan Dutra (20 ans).

En ouverture de la journée, quatre tours en super coq, un autre match entre débutants se matérialisera avec Ricardo « La Antorcha » Cruz (21 ans) de la capitale Salta, et le missionnaire de Puerto Iguazú, Julio Batista (24 ans).