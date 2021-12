Ayrton Senna a qualifié Alain Prost de « suppliant » de rester en F1 en 1994

Alain Prost a déclaré qu’Ayrton Senna l’avait supplié d’annuler sa retraite, afin de maintenir son propre niveau de performance.

La rivalité épique entre ces multiples champions du monde restera à jamais dans les mémoires comme l’une des plus grandes et sans doute les plus intenses de la Formule 1, mais lorsque Prost a décidé de mettre un terme à sa carrière en Formule 1, Senna n’était pas prêt à le voir partir.

Le Grand Prix d’Australie 1993 était la dernière course de Prost en Formule 1, mais il y avait une offre sur la table de McLaren pour 1994, que Senna voulait désespérément que Prost accepte.

Selon Prost, Senna était tellement focalisé sur lui que sans sa présence sur la grille, il est resté vulnérable.

S’adressant à Nico Rosberg lors d’une interview sur la chaîne YouTube du champion du monde 2016, Prost a déclaré : « Ayrton s’est concentré sur notre défi en y mettant 110%.

« Sa plus grande motivation était presque exclusivement de me battre, même si je n’étais pas tellement concentré sur lui. Pour cette raison, après ma retraite en 1993, Senna n’était plus jamais le même. Son armure qu’il avait accumulée dans notre rivalité avait disparu et il avait l’air fragile.

« Pour 1994, j’avais reçu une offre de McLaren, qui était passé à Peugeot comme motoriste. Deux jours après le dernier GP de la saison 1993, Senna m’a appelé en me suppliant d’accepter : « Alain, tu dois rester en F1. Personne ne me motive comme vous parmi les autres pilotes ». C’était vraiment sensationnel.

Prost et Senna étaient coéquipiers de McLaren pour les saisons 1988 et 1989, McLaren remportant le titre des constructeurs dans les deux. Senna serait couronné Champion des Pilotes en 1988, cet honneur revenant à Prost la saison suivante.

Prost a définitivement estimé que «tout le monde» préférait Senna, comparant la situation à celle de Charles Leclerc qui a rejoint Ferrari en 2019, réduisant ainsi le statut de numéro un de Sebastian Vettel, qui a ensuite quitté l’équipe à la fin de la saison suivante.

« Je ne regrette pas de l’avoir choisi comme coéquipier », a déclaré Prost.

« J’ai pensé au bien de l’équipe, mais dès la première saison, j’ai senti une préférence pour Ayrton de la part de tout le monde.

« Le public était divisé entre Senna et moi et j’étais considéré comme le méchant. D’ailleurs, c’était le jeune qui avançait, alors que j’étais le pilote plus âgé.

« Un peu comme ce qui s’est passé chez Ferrari avec Leclerc et Vettel.

De rivaux acharnés, Senna et Prost deviendraient finalement amis avant que Senna ne perde tragiquement la vie à Imola en 1994.

Et à ce jour, Prost dit que sa vie reste liée à Senna, citant le fait que le Brésil est maintenant comme sa « seconde maison » plutôt que le territoire hostile qu’il était, et Prost dit donc que le « plus bel héritage » de leur histoire est peut-être le fait que ces divisions ont maintenant disparu.

« Ma vie est liée à Ayrton », a déclaré Prost.

« Aujourd’hui, le Brésil est comme ma deuxième maison, j’ai beaucoup d’adeptes de ce pays sur les réseaux sociaux. Je suis également toujours en contact avec la sœur de Senna, Viviane.

« C’est comme si la division qui existait lors de notre rivalité avait disparu et que le côté humain avait pris le dessus. Peut-être le plus bel héritage d’une histoire passionnante.