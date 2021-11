Ayurveda Day : Conseils simples pour promouvoir un mode de vie sain

Les autorités gouvernementales soutiennent également pleinement et ont présenté le ministère d’Ayush pour avoir dûment reconnu ce système de médecine.

Par Vikas Chawla,

La journée de l’Ayurveda est célébrée chaque année pour promouvoir cet ancien système de guérison en sensibilisant la génération moderne à l’Ayurveda. Dhanvantari Jayanti est choisi pour célébrer cette journée en raison de la croyance que Lord Dhanvantari est considéré comme un avatar de Lord Vishnu. Lord Vishnu est apparu dans les Vedas et les Puranas comme le médecin des dieux et le dieu de la médecine ayurvédique. L’Ayurveda est l’une des sciences médicales les plus anciennes et holistiques au monde. Atharva Veda, l’une des plus anciennes littératures en Inde, possède un vaste répertoire de traitements, de méthodes et de conseils diététiques ayurvédiques selon la saison, l’âge et le type de corps d’une personne.

C’est la seule science médicale sans effets secondaires. Il est efficace pour guérir l’esprit, le corps et l’âme d’une personne. Il améliore la santé globale de la personne y compris sa santé physique et mentale. Les remèdes maison ayurvédiques aident à améliorer la flexibilité, l’endurance et la force chez les individus.

Au moment de la pandémie, l’intérêt des gens n’a pas seulement culminé pour les traitements ayurvédiques. Le kadha (décoction), l’extraction liquide de la partie bouillie des tiges, des racines et du mélange d’épices simples est devenu l’un des suppléments les plus populaires de COVID pour renforcer l’immunité.

Ayush Ministry a également collaboré avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) du Royaume-Uni pour mener une étude d’un an sur Ashwagandha, sur la promotion des cellules contre le virus covid-19. Si l’herbe indienne s’est avérée utile dans le traitement ou la lutte contre le virus, ce sera une percée majeure pour le système de santé indien.

Le ministère Ayush, qui examine l’évolution de la perception et l’immense portée que l’Ayurveda peut offrir, a récemment introduit un processus en ligne pour accorder une licence pour la fabrication de médicaments Ayurveda, Siddha et Unani (ASU). Cela va booster la production et rendre le fonctionnement rapide, sans papier et plus transparent.

Le dicton populaire dit « La santé est la richesse », mais le défi est de savoir comment acquérir la richesse. Voici une liste de conseils simples recommandés par l’Ayurveda avec lesquels on peut acquérir un mode de vie sain et sans maladie, s’il est pratiqué dès le plus jeune âge.

Apportez un régime nutritionnel sur une base quotidienne– Une bonne alimentation mène à une bonne santé. En Ayurveda, « aahaar » comprend des protéines, des grains entiers, des graisses saines, des légumes verts et des fruits indispensables au développement global du corps. Manger moins d’une miche de faim et avoir des repas à intervalles appropriés est le meilleur conseil pour améliorer la santé. Une bonne alimentation profite non seulement à la santé physique, mais réduit également les risques cardiaques et améliore la santé mentale. La malbouffe, les plats épicés doivent être évités autant que possible.

Ajouter l’entraînement physique à la vie quotidienne– L’Ayurveda recommande des séances d’entraînement comme le yoga, la marche rapide, le jogging, l’entraînement des muscles pour augmenter l’immunité, la flexibilité et l’endurance du corps. Une marche de 15 à 20 minutes le matin comme le soir est bonne pour un patient souffrant de douleurs articulaires et se plaignant d’arthrite. Une personne atteinte d’une maladie cardiaque doit éviter les entraînements intensifs et se concentrer davantage sur son alimentation toute la journée.

Choisissez la phytothérapie ayurvédique– De la toux et du rhume mineurs aux maladies cardiaques graves, l’Ayurveda propose des traitements de guérison efficaces, y compris des conseils pratiques avec des herbes ayurvédiques. Les herbes ayurvédiques comme le Tulsi, le neem, l’ashwagandha, le mulethi, l’arjun ki chhal sont des plantes populaires utilisées dans le traitement. La plupart de ces herbes sont disponibles sous forme liquide et en poudre pour la consommation. La pratique de l’apport est également connue sous le nom de « Rasayana ayurvédique », les suppléments spécialement formulés sous forme d’extrait en poudre. Ces médicaments n’ont pas d’effets secondaires ; peut donc être pris sans aucun stress par n’importe quel groupe d’âge.

La méthode traditionnelle de l’Ayurveda comprend des avantages tels que le gain de force physique, l’amélioration de la santé mentale, une mémoire vive, la gestion du diabète, la perte de poids et un cycle de sommeil sain. Une personne encline à adopter un mode de vie sain et plein de bienfaits pour la santé à long terme peut inclure des changements de base comme remplacer les boissons froides par des tisanes, consommer plus d’aliments riches en protéines comme le poisson, les œufs et les noix, éviter la malbouffe et boire suffisamment de litres d’eau par jour. Un mode de vie amélioré réduit également le risque de maladies cardiaques, d’accident vasculaire cérébral, de diabète, d’obésité et le risque de développer un cancer.

(L’auteur est le fondateur et directeur de Vedas Cure. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

