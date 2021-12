Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) : l’outil de l’Inde pour atteindre la couverture sanitaire universelle

Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) marque une étape importante dans la poussée mondiale pour la couverture sanitaire universelle (CSU). Image représentative

Par le Dr RS Sharma

La santé est un élément essentiel des objectifs de développement durable (ODD) et la cible de l’ODD 3.8 vise à « réaliser la couverture sanitaire universelle, y compris la protection contre les risques financiers, l’accès à des services de santé essentiels de qualité et l’accès à des services de santé sûrs, efficaces, de qualité et abordables. médicaments et vaccins essentiels pour tous. La couverture sanitaire universelle est l’un des objectifs que divers pays se sont fixés lors de l’adoption des ODD en 2015. Ils ont en outre réaffirmé cet engagement lors de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la CSU en 2019, organisée par l’Organisation mondiale de la santé.

En tant qu’initiative de pointe qui redéfinira l’avenir de la santé publique et du développement de l’Inde, la mise en œuvre de la mission numérique Ayushman Bharat (ABDM) marque une étape importante dans la poussée mondiale pour la couverture sanitaire universelle (CSU).

Alors que les efforts de déploiement de la technologie pour les soins de santé ont été continus et étendus, les avantages ont été localisés et fragmentés jusqu’à présent. Le citoyen ne peut pas accéder rapidement à ses dossiers de santé ni les conserver de manière pratique. En l’absence d’un système intégré, les prestataires de services ont tendance à créer des dossiers médicaux isolés, ce qui augmente considérablement le fardeau du citoyen. Les prestataires de services de santé des secteurs public et privé n’ont pas une vue agrégée et complète des données pour fournir des services de santé efficaces aux citoyens. Le manque de données fiables et complètes est également un inconvénient pour l’analyse des politiques et les interventions fondées sur des preuves.

Le besoin du moment est d’élever les systèmes existants de la fourniture de services électroniques disparates à des services numériques intégrés. L’argument populaire sur l’avancement actuel de l’infrastructure de santé numérique de l’Inde est qu’il a reçu sa poussée pour l’amélioration de la pandémie; cependant, nous ne pouvons pas oublier que nous avons préparé et publié le « Plan directeur national de la santé numérique » en 2016 ; tandis que la « Mission numérique Ayushman Bharat » a été lancée en septembre 2020. Cependant, grâce à l’apport de données et d’apprentissage que nous avons reçu de la pandémie ; il nous a aidé à renforcer le système numérique du pays ; ce qui, à son tour, nous aidera à rendre l’infrastructure de santé numérique du pays plus robuste, sécurisée et inclusive.

Le projet Ayushman Bharat Digital Mission (en cours de mise en œuvre et surveillé par l’Autorité nationale de la santé) connectera désormais les solutions de santé numérique des hôpitaux à travers le pays entre elles. En vertu de cela, les compatriotes recevront désormais un identifiant de santé numérique qui les aidera à obtenir tous leurs dossiers de santé au même endroit. Cela permettra également aux médecins d’accéder aux antécédents médicaux complets de leurs patients, le tout en un seul endroit – mais, bien sûr, avec le consentement. Les données de santé des bénéficiaires restent sécurisées ; et personne ne peut y accéder sans le consentement du patient. Le patient a un contrôle total sur ses données – il décide ce qu’il veut partager, avec qui.

Health ID n’est qu’une partie de toute la gamme d’ABDM. L’ABDM envisage de regrouper l’ensemble du spectre des soins de santé sous un même parapluie numérique où tous les médecins, infirmières et ambulanciers paramédicaux de ce pays seront inscrits au registre des professionnels de la santé ; tandis que tous les hôpitaux, cliniques, laboratoires, magasins de médicaments, etc. seront enregistrés dans le registre des établissements de santé. La mission ultime de ce projet gigantesque est de rassembler toutes les parties prenantes liées au secteur de la santé, sur une seule plateforme.

Pour sauvegarder tout cela, l’Autorité nationale de la santé a également développé « l’application des dossiers de santé ABDM » pour permettre aux citoyens de conserver leur dossier de santé au même endroit ; également, pour accorder ou refuser l’accès aux données de santé personnelles, demandées par tout médecin, laboratoire ou clinique.

La beauté de l’ABDM en tant que projet est qu’il cible également le secteur pauvre et marginalisé de la société. L’ABDM permettra à tout patient de trouver plus facilement un médecin de n’importe où dans le pays qui connaît et comprend sa langue et est expérimenté dans le meilleur traitement pour sa maladie. Cela augmentera la commodité des patients de contacter des médecins spécialistes présents dans n’importe quel coin du pays.

Lors de l’inauguration de l’ABDM en septembre 2020, dans son discours, Shri Narendra Modi, l’honorable Premier ministre indien, a déclaré : हम भली-भांति जानते हैं, हमारा देश गर्व के साथ सकता है, 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूज़र, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है ?? « Cela capture très bien l’essence du projet, ainsi que ce qu’il aspire à réaliser.

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial s’engage à apporter les changements positifs qu’il mérite dans le pays ; aussi, cela a été longtemps dû aux gens de ce pays – nous le leur devons. Des projets tels que les centres de santé et de bien-être Ayushman Bharat, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Ayushman Bharat Digital Mission et Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission visent une expansion sans précédent des infrastructures. Ces quatre programmes permettront d’accélérer les progrès du pays vers la réalisation des objectifs de la Politique nationale de santé fixés en 2017 et les cibles de l’Objectif de développement durable – 3 d’ici 2030.

(L’auteur est PDG, National Health Authority)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.