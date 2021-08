Ayushman Bharat franchit la barre des 2 crores d’admissions à l’hôpital

Le programme visait à réduire leurs dépenses personnelles de santé.

Le régime d’assurance maladie du gouvernement pour les familles pauvres et défavorisées, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), a franchi la barre des 2 crores d’admissions à l’hôpital. Un traitement d’une valeur de 25 000 crores de roupies a été fourni dans le cadre du programme, qui a été lancé le 23 septembre 2018, pour fournir une couverture sanitaire universelle.

Le gouvernement a identifié 53 millions de bénéficiaires potentiels couverts par le programme. Jusqu’à présent, le gouvernement a fourni des cartes Ayushman à 12 millions de personnes, ce qui a permis aux bénéficiaires de bénéficier d’un traitement gratuit pouvant aller jusqu’à Rs 5 lakh dans les hôpitaux constitués. Le programme visait à réduire leurs dépenses personnelles de santé.

A l’heure actuelle, 23 000 hôpitaux sont affiliés au régime d’assurance maladie. Cela comprend 9 361 hôpitaux privés et 13 470 hôpitaux publics constitués pour fournir des soins secondaires et tertiaires aux patients. Les forfaits, tarifs et protocoles de traitement ont été standardisés. Le programme comprend également 77 440 centres de santé et de bien-être qui dispensent des soins de santé primaires.

Le gouvernement a des accords avec ces hôpitaux constitués qui fournissent des traitements à des tarifs fixes et les patients ne sont pas facturés d’autres frais médicaux. Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a présidé mercredi une réunion pour marquer le cap des 2 crores d’admissions à l’hôpital.

Pour les pauvres, il ne s’agissait pas seulement d’un régime d’assurance-maladie, mais cela a eu un impact plus important sur leur vie, a déclaré le ministre. « Pendant les urgences sanitaires, les pauvres empruntent auprès de prêteurs sur gage, de banques et de proches pour se faire soigner et ils ont également subi une perte de revenus pendant la maladie. Les familles ne se remettent jamais de ces revers, mais avec l’assurance maladie AB-PMJAY, la vie des gens s’est améliorée », a déclaré Mandaviya. De nombreuses sections défavorisées peuvent désormais se permettre un traitement sans recourir à des prêteurs sur gages, a ajouté le ministre.

S’exprimant lors de l’événement, RS Sharma, PDG de la National Health Authority, a déclaré que les hôpitaux n’étaient pas satisfaits de l’ensemble des prestations de santé et des tarifs de traitement offerts par le gouvernement dans le cadre du programme. Les hôpitaux ont trouvé les taux de traitement faibles et non viables. Dans le but d’augmenter le nombre d’hôpitaux bénéficiant du programme et d’améliorer l’accès des pauvres à des soins de santé abordables, le gouvernement s’efforçait de rationaliser les tarifs que les hôpitaux pouvaient facturer dans le cadre du programme. Les hôpitaux bénéficieraient de l’énorme volume de patients qu’ils pourraient obtenir dans le cadre du programme, a-t-il déclaré.

Le gouvernement s’occupait également des problèmes rencontrés par les hôpitaux concernant les retards de paiement. Pour garantir un mécanisme de paiement plus fluide, les hôpitaux qui ont de bons antécédents obtiendraient 50% du paiement de la facture immédiatement via un canal vert et le reste réglé plus tard, a déclaré Sharma. Mais si des fraudes étaient détectées, ces hôpitaux seraient retirés de la filière verte, a averti Sharma.

Le programme Ayushman Mitra a été lancé mercredi. Ces Ayushman Mitra seraient des bénévoles qui aideraient les personnes éligibles dans leurs communautés et régions à obtenir des cartes Ayushman. Ces cartes feraient entrer les gens dans le champ d’application du programme AB-PMJAY.

