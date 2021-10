Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission : tout ce que vous devez savoir sur « le plus grand programme d’infrastructure sanitaire de l’Inde »

Le PM Modi a également récemment lancé un programme, la mission numérique Ayushman Bharat (ABDM), un programme d’initiative numérique phare qui aidera à créer un identifiant de santé unique pour chaque citoyen, les professionnels de la santé numérique et le registre des établissements.

Le Premier ministre Narendra Modi a tweeté lundi qu’il était prêt à se rendre à Varanasi et à Siddharthnagar dans l’Uttar Pradesh pour inaugurer « le plus grand programme indien de renforcement des infrastructures de santé ». La mission d’infrastructure sanitaire d’Ayushman Bharat vise à répondre aux besoins des urgences sanitaires dans les zones urbaines et rurales à l’aide d’une infrastructure de santé publique robuste.

Avant le lancement de la plus grande mission de l’Inde, le Premier ministre a déjà inauguré neuf facultés de médecine de Siddharthnagar avec le ministre en chef de l’UP Yogi Aditynath, le gouverneur Anandiben Patel et le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya. Le Premier ministre inaugurera d’autres projets de développement d’une valeur de 5 200 crores de roupies pour Varanasi dans l’État lié aux élections.

Départ pour Siddharthnagar et Varanasi. Aujourd’hui, le plus grand programme indien de mise à l’échelle des infrastructures de santé sera lancé. Diverses facultés de médecine ainsi que des travaux de développement clés seront inaugurés. pic.twitter.com/mY0RiZH7vU – Narendra Modi (@narendramodi) 25 octobre 2021

Explication de la mission d’infrastructure sanitaire d’Ayushman Bharat

La mission d’infrastructure sanitaire d’Ayushman Bharat, un ajout à la mission nationale de santé, fournira un soutien à 17 788 centres de santé et de bien-être ruraux dans 10 États « hautement ciblés ». La mission établira 11 024 centres de santé et de bien-être urbains à travers le pays.

L’objectif principal de la mission est de « combler les lacunes critiques dans les infrastructures de santé publique, en particulier lorsqu’il s’agit de soins critiques et primaires dans les zones urbaines et rurales ». La mission veillera à ce qu’il y ait un accès aux services de soins intensifs dans tous les districts du pays avec plus de cinq lakh d’habitants par le biais de « blocs hospitaliers exclusifs de soins intensifs ».

Les autres districts du pays seront couverts par des services de référence, lisez la déclaration du PMO. Des laboratoires intégrés de santé publique seront également mis en place dans tous les districts, ce qui permettra aux populations d’accéder à une gamme de services de diagnostic via un réseau de laboratoires à travers le pays.

Focus sur le diagnostic, la surveillance de la maladie

Un système informatique de surveillance des maladies via un réseau de laboratoires de surveillance aux niveaux du bloc, du district, régional et national sera mis en place dans le cadre de la mission d’infrastructure sanitaire d’Ayushman Bharat. « Tous les laboratoires de santé publique seront connectés via le portail intégré d’informations sur la santé, qui sera étendu à tous les États et UT », indique le communiqué du PMO.

La mission s’est également préparée à la lumière de la pandémie de coronavirus. La mission vise également à assurer un système robuste pour « détecter, enquêter, prévenir et combattre les urgences de santé publique et les épidémies ». Et, pour ce faire, 17 nouvelles unités de santé publique seront mises en place. Les 33 bureaux de santé publique existants seront encore renforcés. Les travailleurs de première ligne et de santé seront également formés bien à l’avance pour répondre efficacement aux urgences de santé publique.

La mission mettra en place d’autres infrastructures, notamment une institution nationale pour une seule santé, quatre instituts nationaux de virologie, une plate-forme de recherche régionale pour la région de l’Asie du Sud-Est de l’OMS, neuf laboratoires de biosécurité de niveau III et cinq centres régionaux de lutte contre les maladies.

Le schéma est-il significatif ?

Oui. L’Inde a depuis très longtemps besoin d’un système de santé omniprésent. Une étude (« State of Democracy in South Asia (SDSA)–Round 3 ») réalisée par Lokniti-CSDS en 2019 a souligné à quel point l’accès aux soins de santé publics restait insaisissable pour les personnes vivant en marge. L’étude a souligné que 70 pour cent des emplacements ont des services de santé publics. La disponibilité était cependant moindre dans les zones rurales (65 %) que dans les zones urbaines (87 %).

Dans 45 pour cent des endroits étudiés, les gens pouvaient utiliser les services de santé à pied et 43 pour cent des endroits pouvaient être atteints par les transports. La proximité des services de santé est plus élevée dans les localités urbaines, a souligné l’enquête.

PM Modi a également récemment lancé un programme, la mission numérique Ayushman Bharat (ABDM), un programme d’initiative numérique phare qui aidera à créer un identifiant de santé unique pour chaque citoyen, les professionnels de la santé numérique et le registre des établissements.

