Ayushman Bharat-PMJAY doit être mis en œuvre immédiatement à Telangana; Bénéficiaires pour obtenir une couverture santé Rs 5 lakh

PMJAY doit être implémenté à Telangana maintenant.

Ayushman Bharat-PMJAY à Telangana: L’Autorité nationale de la santé (NHA) a signé un protocole d’accord avec le gouvernement de Telangana pour mettre en œuvre Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) dans l’État avec effet immédiat. NHA a déclaré dans un communiqué aujourd’hui que le programme Ayushman Bharat a été intégré au système d’État existant «Aarogyasri» et que ce système convergé est appelé Ayushman Bharat PM-JAY Aarogyasri.

Le programme Ayushman Bharat PM-JAY a maintenant été mis en œuvre dans 33 États / UT. Selon NHA, environ 26 familles bénéficiaires de lakhs (environ 1,3 million d’individus) selon SECC, les données de 2011 seront éligibles pour bénéficier des services dans le cadre du programme à Telangana.

Dans le cadre du PMJAY, les bénéficiaires ont le droit de bénéficier d’une couverture de santé gratuite allant jusqu’à Rs 5 lakhs par famille et par an pour une hospitalisation en soins secondaires et tertiaires. Les services de santé peuvent être utilisés dans l’un des 22 000 hôpitaux publics et privés répartis dans tout le pays grâce à la fonction de portabilité du programme. L’ASN, conjointement avec l’Agence nationale de la santé, entreprendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les bénéficiaires éligibles reçoivent des services de santé gratuits dans le cadre du programme convergé.

LIRE AUSSI | Pourquoi 75% de la valeur des réclamations PMJAY va aux hôpitaux privés? Dr Vipul Aggarwal, directeur général adjoint, NHA, explique | Entrevue

Commentant le lancement, le Dr RS Sharma, PDG de la National Health Authority, a déclaré: «Nous sommes heureux d’accueillir State of Telangana pour le déploiement d’AB PM-JAY dans l’État. Les bénéficiaires de l’État peuvent désormais bénéficier de services de santé gratuits dans toute l’Inde grâce à notre réseau de plus de 22 000 hôpitaux. Cela ne profitera pas seulement aux familles éligibles de l’État, mais permettra également la prestation de services de santé aux bénéficiaires PM-JAY d’autres États / UT vivant à Telangana. La base des fournisseurs a également augmenté. Notre centre d’appels a commencé à recevoir des appels de la population éligible de l’État. Nous nous engageons à profiter du programme pour tous les bénéficiaires éligibles. »

NHA a déclaré que si la population éligible de l’État bénéficierait de services de santé gratuits dans tout le pays, le lancement d’un programme convergé conduira à une utilisation efficace des ressources pour fournir des services de santé de qualité. NHA fournira plusieurs supports auxiliaires SHA, y compris liés à la lutte contre la fraude et les abus.

Un bénéficiaire peut appeler le numéro sans frais 14555 pour connaître son éligibilité au programme et des informations sur la manière de bénéficier des services.

