Ayuso assure qu’il n’a « aucune aspiration nationale » et que Casado est « uni » par l’anti-sanchismo

01/10/2022 à 20:41 CET

Pilar Santos

La photo de ce lundi matin d’Isabel Díaz Ayuso arrivant avec Teodoro Garcia Egée à une conférence à Madrid a contribué à mettre en scène la nouvelle phase dans laquelle le crise interne de PP, qui est celui de la dissimulation, celui d’éviter le choc en public et de faire preuve d’unité car le 13 février il y a des élections en Castilla y León. Cependant, le problème est toujours là. Ayuso veut présider le match à Madrid dès que possible, mais le chef du parti, Pablo Casado, refuse de lui accorder ce souhait et n’a pas voulu faire avancer les primaires comme elle le lui a demandé à maintes reprises. La peur du leader maximum du populaire est qu’elle rassemble trop de pouvoir et pourrait devenir un danger. Il ne faut pas la croire quand elle dit qu’elle ne bougera jamais sa chaise. Ce lundi soir il l’a redit sur Cadena Ser : « Je n’ai pas d’aspirations nationales, tout le monde le sait. Je viens d’arriver dans la Communauté de Madrid et avec ça j’en ai assez ».

Le journaliste lui a demandé si dans la conversation que ce lundi on savait qu’elle avait eu avec Casado pour se féliciter des vacances, ils étaient d’accord pour baisser le ton jusqu’après les élections de février. « Ce n’est pas une date, pas un mois », Le leader madrilène a répondu avant de commencer à charger Pedro Sánchez et ses partenaires. « Nous sommes entre les mains d’un gouvernement qui très préjudiciable aux intérêts de tous les Espagnols (…) Il brise tous les ponts de la transition, il alimente le séparatisme, ruinant la coexistence en Catalogne, a causé de grands dommages avec les grâces … « , a-t-il poursuivi avant de conclure que » tout ce » est ce qui » unit » Casado « . L’Espagne ne peut pas continuer une minute de plus entre les mains de ce gouvernement et de ses les partenaires. Ce que nous faisons dans notre cœur intérieur n’est rien comparé à la défi que nous avons devant nous », a déclaré en essayant d’éviter les questions sur la crise interne des populaires.

Ayuso a soutenu le « non » du leader du PP à la réforme du travail, malgré le fait que la fondation FAES de José María Aznar considère qu’elle n’abroge pas celle approuvée par Mariano Rajoy en 2012 et consolide le moindre coût du licenciement. Selon le chef de l’exécutif madrilène, Sánchez a fait cette réforme « pour plaire à Bildu ». Malgré cette déclaration, la force indépendantiste basque a montré sa rejet du décret-loi et, au moins pour l’instant, il assure qu’il votera contre.