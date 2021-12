Ayuso, contre le PP qui n’autorise pas les dîners de Noël : « Il n’y a pas de raisons de santé »

13/12/2021 à 14:20 CET

PE

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a publiquement critiqué ce lundi que le PP ne pas autoriser la célébration des dîners de Noël et a mis l’accent sur le fait qu' »il n’y a aucune raison de santé pour ces annulations ».

Dans une intervention devant les médias, après avoir présenté le dispositif du Winter Inclement Plan à Rascafría, il a voulu envoyer « un message très clair » et a mis l’accent sur le fait que ce dimanche un match de football a eu lieu au stade Santiago Bernabeú avec « 60 000 personnes, où même le ministre de la Santé était présent (Caroline Darias) « et cette semaine les concerts se poursuivront au Wizink Center « avec 15 000 personnes ».

De plus, cela a eu un impact sur le fait que la pression hospitalière dans la Communauté de Madrid « continue avec une totale normalité, allant même jusqu’à la baisse dans l’UCIS, comme la semaine dernièreEn effet, il a révélé que la positivité des tests « avoisine les 5% contre 10% de la moyenne nationale ».

« Dans l’ensemble, je veux dire que la situation dans la Communauté de Madrid reste tout à fait normale. Ce que nous voulons, c’est que tous les citoyens continuent à mener une vie normale. Il n’y a aucune raison d’annuler de manière massive, comme nous le voyons, des dîners, des déjeuners, des célébrations…

De même, il a souligné que l’exécutif de Madrid met à la disposition de tous « des outils et des informations suffisants pour poursuivre, de manière responsable, les mêmes politiques » qui ont été mises en œuvre dans la Communauté de Madrid « depuis le début de la pandémie ». Pour cette raison, il a de nouveau demandé d’arrêter de « pointer du doigt les bars et les restaurants ».

Ayuso a souligné qu’après ces annulations, il est de plus en plus « plus clair » que « une Direction est nécessaire pour que les politiques du Gouvernement communautaire et du PP de Madrid aillent dans le même sens« éviter » d’encourir des contradictions. »

Evénements avec des « bus à ciel ouvert »

« La politique sanitaire de la Communauté n’a jamais été en faveur de fermetures ou d’annulations. Les événements avec des bus à ciel ouvert ont même été interdits et je tiens à insister sur le fait qu’il n’y a aucune raison de santé à ces annulations. La vie peut continuer dans une totale normalité dans la Communauté de Madrid », a-t-il déclaré.

Pour le président madrilène, « si ça doit continuer comme ça, ce serait bien de permettre aux affiliés de pouvoir au moins, comme l’année dernière, avoir des réunions Zoom » afin qu’ils puissent leur parler et leur souhaiter un joyeux Noël.

Interrogée par des journalistes sur cette question, la responsable régionale a déclaré qu’en tant que présidente est contraint « de défendre la politique de santé » qu’ils ont lancé ces deux dernières années et « qui a également été largement soutenu par tous les Madrilènes, également dans les urnes ».

« Madrid défend l’ouverture, la responsabilité et les outils pour lutter contre le virus mais pas les fermetures, encore moins la signalisation de l’hôtellerie-restauration, qui sont toujours les secteurs les plus touchés », a-t-il souligné, tout en insistant sur le fait qu' »à Madrid il n’y a pas raisons d’annuler et vous pouvez continuer avec inquiétude. »

Gênes défend que c’est à cause du covid

Pour sa part, La direction nationale du PP a justifié dans l’augmentation des infections causées par Covid la suspension du dîner de Noël du PP à Madrid car, selon lui, dans ces circonstances sanitaires « il faut envoyer un message de prudence, de responsabilité et de bon sens ».

Cela a été assuré dans une interview à ‘Telemadrid’, recueillie par Europa Press, le vice-secrétaire à la Communication du PP, Pablo Montesinos, qui a expliqué que le parti a envoyé vendredi dernier une circulaire à ses structures territoriales conseillant d’annuler ces fêtes de Noël événements dans toute l’Espagne pour la situation sanitaire.