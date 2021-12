Ayuso dénonce des menaces sur les réseaux sociaux pour l’opération Pantano

27/12/2021

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a manifesté ce lundi son soutien au maire de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo, parce que, comme elle l’a dit, les deux ont été « ciblés et harcelés » et ils ont même menacé qu’ils allaient « finir dans un caniveau » à la suite du fait que le conseiller aurait signalé au parquet les irrégularités de l’ancien gouvernement local du PSOE.

15 décembre la Garde civile a arrêté dix-sept personnes dans une opération contre le la corruption aménagement urbain dans le réservoir de San Juan, à Madrid. Parmi les personnes arrêtées figuraient l’ancien maire socialiste de la ville de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) Mariluz Lastra et deux de ses conseillers de l’ancienne corporation, qui ont été libérés le même jour.

L’enquête a eu lieu à la suite du fait que l’actuel maire, Mercedes Zarzalejo (PP), apporté au parquet des documents que l’auditeur municipal avait qualifiés d’irréguliers.

« Depuis que Mercedes était maire et a décidé de porter cela devant les tribunaux beaucoup de gens ont décidé de la pointer du doigt et de la harceler, et il y a beaucoup d’insultes qu’elle a reçues ainsi que son équipe et son environnement, dont moi sur les réseaux sociaux. Ils sont venus nous dire à tous les deux que nous allions nous retrouver dans un caniveau », a déclaré Díaz Ayuso après avoir visité San Martín de Valdeiglesias et participé à certaines des activités que le conseil municipal a programmées pour Noël.

Il dénoncera toute indication

Le président madrilène est venu à San Martín pour « clarifier » le soutien de la Communauté de Madrid au maire et lui dire qu' »elle n’est pas seule, ni son équipe ni son environnement, ni les habitants de San Martín qui en sont les protagonistes ».

Díaz Ayuso a insisté sur soutenir expressément la maire « pour son courage, pour avoir toujours combattu pour son peuple », et pour son engagement à « gérer une mairie pour qu’elle ait des comptes clairs, qu’elle n’ait pas de corruption et dont le bénéfice soit pour tous les voisins ».

Selon la présidente régionale, avec sa direction, Zarzalejos a réussi à empêcher ce conseil municipal de devenir « une machine ou des faveurs, ou des manigances » car, comme il l’a raconté, « lorsque Mercedes est venue au bureau du maire, elle a détecté un éventuel comportement frauduleux qui pourrait se produire pendant de nombreuses années dans ce conseil municipal, et elle a été très courageuse de les porter à l’attention des tribunaux au lieu de regarder le autrement. »

Díaz Ayuso a rappelé qu’il y a quelques jours, la Garde civile a arrêté dix-sept personnes, dont celui qui était maire, pour corruption possible, et a souligné que ce « réseau de clients présumés pourrait se tisser pendant vingt-huit ans » et les habitants ont déclaré « être tombés sur des licences qui étaient arrêtées depuis des années et qui n’étaient accordées qu’en fonction de la relation du voisin avec les politiciens du Consistoire, du paiement de factures sans TVA et d’autres pratiques anormales ».

Le président madrilène a assuré que dénoncera tout point fait au conseiller de San Martín, ou à toute personne autour de luiMais il ne permettra pas que « personne soit distingué, pas même les personnes qui ont appelé à témoigner », car elles ont droit à la présomption d’innocence.

« Nous ne voulons pas que quiconque soit distingué dans cette histoire, qui est déjà entre les mains de la justice qui doit se prononcer maintenant et ce que les habitants de San Martín doivent faire est de regarder et de vivre en avant tous unis et en donnant l’exemple, » a-t-il déclaré. a souligné Díaz Ayuso.