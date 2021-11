Ayuso et Almeida ont déjeuné jeudi pour tenter de réduire la tension

11/06/2021 à 21:08 CET

Pilar Santos

Deux mois après avoir déclaré la guerre ouverte entre Pablo Casado et Isabel Diaz Ayuso en raison du contrôle du PP à Madrid, une image de détente est arrivée. Mais pas entre eux deux, mais entre le président de la Communauté et le maire de la ville, José Luis Martínez-Almeida, la troisième personne de cette bataille interne. Le président de la Communauté veut aussi diriger le parti dans la région. Face à ce souhait, exprimé début septembre, le parti aurait pu choisir de laisser la voie libre. Cependant, Casado, dans une décision qui peut être interprétée comme une peur du pouvoir qu’Ayuso pourrait rassembler, a encouragé Almeida à jouer avec sa décision de comparaître. Avec deux candidats, comment ne pas miser sur une « troisième voie », l’option que défend la direction du PP national.

Le président de la Communauté souhaite que ces primaires internes soient convoquées dans les plus brefs délais. Et, après quelques jours de silence, il est revenu à la charge avec des déclarations quasi quotidiennes les réclamant. La direction de Casado rappelle que dans un conseil d’administration auquel elle a participé, il a été décidé que le congrès régional, comme dans le reste du communautés monoprovinciales, il se tiendra au printemps prochain et il ne veut pas bouger. Ils le voient comme une impulsion. La date n’est pas anodine. Le Madrilène a remporté une victoire écrasante le 4 mai dans les régions autonomes et, selon le siège national, Ayuso craint que cette poussée ne diminue. Et du côté du populaire, la crainte est d’un nouveau leader, à la manière d’Esperanza Aguirre, qui pourrait faire courir un risque au leadership de Casado. Face à ce scénario, Ayuso et Almeida ont déjeuné jeudi dernier au siège du gouvernement madrilène, rendez-vous avancé par ‘El Mundo’ et confirmé par ce journal. Selon des sources de l’équipe du maire, il a répété en privé ce qu’il défend en public : qu’il préfère qu’un tiers soit celui qui prenne les rênes du parti en autonomie. Lors de la réunion, le leader madrilène a également pu lui dire que le lendemain, lors de la réunion interne du PP à Madrid qui était convoquée, il allait réitérer une nouvelle fois sa décision de comparaître.

Les sources de l’équipe d’Ayuso expliquent que cette nomination est l’une de celles que font habituellement le président et le maire de Madrid et qu’elle montre la bonne harmonie « d’un tandem« que » certains insistent pour vouloir rompre. « Ils désignent spécifiquement le secrétaire général du PP, Teodoro García Egea, qu’ils considèrent comme responsable de cette stratégie consistant à tenter d’arrêter la politique madrilène en demandant à Almeida de se manifester. Les mêmes sources comprennent la position du maire en termes de « fidélité » à la direction du PP, parti au sein duquel il occupe également le poste officiel de porte-parole national.