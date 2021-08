L’Organisation des routes frontalières (BRO) va déployer le drapeau national à divers endroits, ce qui signifiera sa détermination à développer les infrastructures frontalières. (Source de la photo : IE)

Dans la perspective des 75e célébrations du jour de l’indépendance à travers le pays, vendredi, le ministre de la Défense Rajnath Singh a pratiquement lancé 11 événements.

En savoir plus sur les événements

Selon le ministère de la Défense (MoD), plusieurs événements ont été prévus que les forces armées indiennes ainsi que des organisations relevant du ministère organiseront à travers le pays.

Déploiement du drapeau national à 75 places et laissez-passer

L’Organisation des routes frontalières (BRO) va déployer le drapeau national à divers endroits, ce qui signifiera sa détermination à développer les infrastructures frontalières.

Selon un communiqué du ministère de la Défense (MoD), 75 équipes de BRO se rendront dans les régions éloignées pour déployer des drapeaux sur les principaux points d’infrastructure comme Rohtang, le tunnel Atal et le pont Dhola Sadiya dans le nord-est.

Ils se déploieront dans des pays étrangers amis et sur la plus haute route carrossable du monde à une hauteur de 19 300 pieds dans le « col d’Umlingla » du Ladakh oriental.

Les garde-côtes vont déployer des drapeaux dans les îles

À partir du 13 août 2021, sur 100 îles, les drapeaux panindiens seront déployés.

Course de la liberté :

Le ministre de la Défense a pratiquement signalé la course à la liberté. Le personnel de la marine indienne et leurs familles participent à cette course qui fait partie de la Fit India Freedom Run 2.0.

Expédition de l’armée :

Plusieurs équipes de l’armée indienne escaladeront 75 cols de montagne pour marquer l’occasion. L’objectif principal est d’envoyer un message à tous que l’armée indienne est toujours prête à protéger le pays dans tous les types de terrains et de climat.

Les cols comprennent Satopanth, Harshil, Sikkim, Uttarakhand, Phim Karnla, le col de Saserla dans la région du Ladakh, le col de Stakpochan dans la région de Kargil et le point 4493, dans la région de Tawang de l’Arunachal Pradesh.

Nettoyage des statues :

Le Corps national des cadets (NCC) organisera un événement pan-indien, « Swatantra Senaniyon ko Naman » au cours duquel ils vont nettoyer et entretenir 825 statues qui ont été adoptées par 825 bataillons du NCC. Ceci est fait pour rendre hommage aux combattants de la liberté et aux braves cœurs du pays.

Rajeunissement des plans d’eau :

L’eau est la vie! 75 plans d’eau répartis sur 62 cantonnements seront rajeunis. Les travaux sur le lac Patel Park à Ambala Cantt seront inaugurés.

Produits de défense :

En commençant par Fast Interceptor Boat de Goa Shipyard Limited (GSL), le portefeuille de produits de défense prêts à l’exportation « Off the Shelf » sera lancé. Ceci est fait pour améliorer les exportations de plates-formes de la Défense. En outre, une installation de fabrication et de production de transducteurs qui a été développée par Bharat Electronics Limited (BEL) sera lancée. Cela répond à la production d’une large gamme de transducteurs et d’équipements sous-marins et de concentrateurs d’oxygène. Et fonctionne en filtrant et en concentrant les molécules d’oxygène de l’air ambiant pour fournir aux patients de l’oxygène pur à 90-95%.

Jan Sampark Abhiyan :

Pour régler les problèmes des anciens combattants dans un délai déterminé, ce programme sera lancé. Il y aura un représentant de chacun du conseil d’administration de Zila Sainik respectif, un représentant de l’Indian Ex-Servicemen League, une association ESM reconnue. Simultanément dans 75 districts à travers le pays, ces représentants interagiront avec la fraternité ESM.

Livre sur les « actes de galanterie » :

Avec des détails sur 20 batailles sélectionnées et des faits saillants de la bravoure des soldats indiens, un livre a été lancé pour commémorer la victoire de l’Inde dans la guerre de 1971, intitulé « Deeds of Gallantry ».

Module de crowdsourcing pour le portail des prix Gallantry : pour honorer les lauréats des prix Gallantry et motiver les gens, en particulier les jeunes.

Scientifiques DRDO :

Une équipe de scientifiques de l’Organisation pour la recherche et le développement pour la défense (DRDO) visitera les villages de la zone frontalière pour célébrer cette journée spéciale.

Portail des récompenses de galanterie

Plate-forme unique pour présenter les lauréats des prix de galanterie. Les gens pourraient partager leur propre contenu sur les lauréats.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.