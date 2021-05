Azara García et Pau Capell écrivent l’histoire sur le Formentera All Round Trail HG

17/05/2021 à 11:39 CEST

Le pilote Team Sport HG, Azara Garcia a montré samedi dernier que Formentera et le Formentera All Round Trail HG se sentent luxueux. Le coureur cantabrique est entré dans l’histoire en terminant les 72 kilomètres en deuxième position seulement surpassé par Jonatan Sanabria. C’était la grande nouvelle de la première des deux journées de pitiüsa mineure, où Pau Capell confirmait sa condition de favori dans les 42 kilomètres, remportant la victoire avec Eva Lamela.

L’événement a débuté à 9 heures du matin avec le début simultané des deux tests. Dès le début, Sanabria a pris le contrôle de la course, tir en solo suivi de Javier Ferrer Marí et de Boris Baer. Parmi eux, García n’a cessé de se battre, se fixant à la troisième place jusqu’à ce qu’il atteigne La Mola, au kilomètre 42 où il a dépassé Ferrer, se plaçant à la deuxième place.

Sanabria n’a donné aucune option dans son récital jusqu’à la zone d’arrivée à La Savina, où il est entré avec un temps de 6:39:56, étant le seul participant capable de descendre de 7 heures. García n’a pas seulement été la première femme mais la deuxième absolue classée lors du franchissement de l’arc avec un temps de 7:04:02, bien en avance sur les 7:10:22 que Ferrer a signé. Le podium masculin a été complété par Boris Baer avec 8:00:44.

En plus de García, le podium féminin a été formé Marga Llompart, qui s’est terminé en 9:44:36, et Cora Borrell, troisième avec 9:47:58.

Au marathon, peu de surprises ont été accordées par le Catalan Pau Capell, qui après 9 mois sans compétition a montré un bon niveau en terminant le 42KM en 3:14:39. En deuxième position, Martí Juan est entré avec un temps de 3:42:33, suivi et à seulement sept secondes d’intervalle par Gerardo Pasan.

Chez les femmes, victoire sans réserve de Eva Lamela, qui a pu boucler les 42 kilomètres en 4:33:40 devant Irene Moreno (4:47:29) et Carla Bertarini avec un temps de 4:51:24.

Sur les 21 kilomètres de FARTHG Tros Anass bouras Il n’a eu aucune pitié pour ses rivaux et dès le début, il s’est présenté comme candidat à la victoire dès qu’il a quitté Es Caló. Le coureur U-Run a pris la tête en brisant la distance avec ses poursuivants immédiats jusqu’à atteindre la ligne d’arrivée avec un temps fantastique de 1:28:52. Sur le podium ils l’ont accompagné Antonio Jose Alvarez (1:36:16) et Jaume Quetglas (1:37:10) qui a profité de la dernière étape pour accrocher la médaille de bronze.

Chez les femmes, Laura VilaIl n’avait pas de rival non plus et a signé une course très sérieuse qui l’a conduit à la ligne d’arrivée après 2:03:12. Elle était l’imposante la plus rapide Lara Alvarez de Prada, deuxième avec 2:09:32, après être revenue dans le combat final contre Lydia Yern qui est entrée sur la ligne d’arrivée avec un temps de 2:12:17.

La cérémonie du trophée, présidée par Ana Juan, vice-présidente du Consell Insular de Formentera, a mis fin à un Formentera All Round Trail HG qui a rempli l’île de Formentera de kilomètres, ce qui est une excuse fantastique pour connaître l’île à travers chaussure en marge de la saison touristique et que, après les expositions de Azara Garcia de los Salmones Oui Pau Capell Dans les 72KM et 42KM du samedi, il place l’île comme l’un des événements incontournables de pure course de trail sur le calendrier national.