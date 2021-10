Azarenka de la finale d’Indian Wells: horaire et où regarder à la télévision

17/10/2021

Le à 16h49 CEST

Paula Badosa a atteint à lui seul une finale très disputée de la Indian Wells WTA 1000. La catalano-américaine affrontera la Biélorusse Victoria Azarenka dans un affrontement entre numéro 27 et numéro 32 dans le monde. Le chemin de Badosa vers la finale a été jonché de victoires retentissantes, puisqu’il a battu tous ses rivaux en deux sets, à l’exception de Yastremska.

Badosa cherchera à obtenir plus de crans dans son palmarès après avoir remporté l’Open féminin de Serbie et ainsi grimper plus de places dans le classement ATP. Cependant, il fait face à un rival coriace, avec 9 titres à son palmarès, Ce qui forcera le joueur de tennis né à Manhattan à être vraiment énergique.

HORAIRE ET TÉLÉ DE LA FÊTE BADOSA-AZARENKA

Nous pouvons profiter la finale d’Indian Wells entre Paula Badosa et Victoria Azarenka cette Dimanche 17 octobre à 22h De même, il peut être apprécié via DAZN, la principale plate-forme de streaming sportif, et ouvertement via Teledeporte, une chaîne appartenant à RTVE.