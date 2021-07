Azcona et Cupra, protagonistes de Motorland

09/07/2021 à 12:14 CEST

La troisième manche du championnat de la World Touring Car, WTCR-FIA World Touring Car Cup à Motorland Aragón. L’endroit idéal pour les passionnés de voitures de course pour voir un championnat du monde de voitures de tourisme en direct pour la première fois de l’histoire (WTCR) à côté d’un des véhicules électriques (ETCR pur).

Ce vendredi, le Pure ETCR s’ouvre à Motorland, le premier championnat de voitures de tourisme multimarques entièrement électriques au monde, des voitures puissantes qui sont disputées dans des batailles éclair en tête-à-tête. Au total, douze pilotes s’affronteront pour être sacrés champions de la première saison et où Mikel Azcona est en tête.

Présent et futur

Le présent et l’avenir de la course automobile se rencontrent ce week-end sur le circuit Motorland-Aragón. La World Touring Car Cup (WTCR), qui se déroule avec les voitures de tourisme à combustion les plus avancées au monde, et la compétition électrique PURE ETCR, partageront le circuit lors d’une épreuve où CUPRA prendra la piste à la recherche des meilleurs résultats en les deux championnats.

Mikel Azcona et CUPRA ont démontré lors du test inaugural de PURE ETCR, qui s’est tenu à Vallelunga (Italie) hIl y a quelques semaines, ils sont prêts à se battre pour le premier titre pilotes et équipes d’un championnat de voitures de tourisme électriques avec la CUPRA e-Racer, la première voiture de course électrique de la marque. Mikel a atteint le maximum de points en jeu dans l’épreuve italienne (77) et était accompagné sur le podium final par son coéquipier Mattias Ekström, qui a également réalisé une belle performance. Jordi Gené, quatrième, et Dániel Nagy, neuvième, ont réalisé un bon début de championnat pour CUPRA.

Le Zeng & odblac; Motorsport X CUPRA L’objectif est de se battre à nouveau pour la victoire en PURE ETCR. Le circuit promet d’offrir à nouveau des courses courtes et intenses entre des véhicules de différentes marques, avec lesquelles exciter à la fois le public qui sera dans les tribunes et ceux qui suivront la course de chez eux à la télévision.

L’Aragon représentera un défi supplémentaire pour deux des coureurs de l’équipe CUPRA, Azcona et Jordi Gené, puisqu’ils participeront également au cas où le WTCR se disputerait à Motorland-Aragón, au volant de deux CUPRA León Competición. Lorsqu’ils quitteront la voiture de tourisme électrique à propulsion arrière de 500 kW (680 ch), ils devront changer d’état d’esprit pour s’adapter au modèle thermique à traction avant de 380 ch.

« Les leaders PURE ETCR sont arrivés en Aragon après notre victoire à Vallelunga et notre objectif principal est de repartir d’ici au même poste. Nous sommes prêts à nous battre pour la victoire avec la CUPRA e-Racer et continuons à prouver que les courses de voitures de tourisme électriques sont très excitantes, a déclaré Mikel Azcona, pilote CUPRA en PURE ETCR et WTCR. “Je sais que j’aurai un double travail, combinant les deux championnats, mais en CUPRA nous aimons les défis, et j’ai aussi de très bons souvenirs de ce circuit, puisque l’année dernière nous avons remporté la première victoire de la CUPRA León Competición en WTCR ici et on a envie de revenir. pour monter sur la plus haute marche du podium ! & rdquor ;.

L’Aragon est également spécial pour Jordi Gené, qui cette saison est revenu à la course à plein temps avec un programme intense qui combine les voitures de course traditionnelles et l’avenir de l’industrie automobile. « Je suis impatient d’aller en piste à Motorland-Aragón pour essayer de marquer le plus de points possible dans les deux championnats. Nous allons tout donner dans notre course à domicile & rdquor;, a déclaré le Catalan.