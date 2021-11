Azeem Rafiq a admis qu’il se sentait soulagé de parler enfin du racisme et du traitement horrible qu’il a reçus au Yorkshire County Cricket Club.

Rafiq a rejoint talkSPORT mercredi à la suite de ses révélations émouvantes et explosives devant la commission Numérique, Culture, Médias et Sports.

Rafiq s’est ouvert à talkSPORT sur la réaction après son apparition au DCMS

Il a raconté son histoire poignante des abus racistes qu’il a subis constamment tout au long de ses deux séjours dans le Yorkshire.

Les révélations accablantes ont fait la une des journaux du monde entier et ont jeté une lumière inconfortable sur les institutions et les individus.

Il a déclaré à talkSPORT: «En partant de là, je me suis senti incroyablement soulagé.

« C’est un fardeau que je portais seul depuis longtemps et je pense qu’il était temps que je partage ce fardeau. J’ai crié sur les toits depuis 18 mois et personne n’écoutait, mais j’ai senti qu’hier était un pas vers les gens qui commencent à écouter.

«Je n’ai pas vraiment suivi beaucoup de réactions, mais en général, ce qui m’a surpris, c’est à quel point les gens sont surpris. Si vous demandez à une personne de couleur, elle n’est pas du tout surprise. Cela se produit depuis très longtemps, en particulier au Yorkshire County Cricket Club. Il y a eu tellement de choses dans le domaine public – Imran Khan en parlait en 1999, le député Terry Rooney en 2004, mais cela s’est toujours heurté à une mentalité défensive et à un resserrement des rangs.

« J’étais très déterminé à faire en sorte que ma voix soit entendue.

« Il y avait beaucoup de choses que j’avais à faire sortir de ma poitrine et il était important pour moi de remettre les pendules à l’heure. Tout au long du processus, le club a essayé de me discréditer, de m’attaquer personnellement, bref [people] À propos de moi. Je ne suis pas parfait mais rien n’excuse le racisme et certains des comportements dont j’ai parlé sont inacceptables.

Rafiq a donné un témoignage émotionnel devant le comité DCMS

Tim Bresnan, Matthew Hoggard, Alex Hales, Gary Ballance et David Lloyd ont tous fait l’objet de nouvelles allégations de discrimination raciale, tout comme l’entraîneur-chef suspendu du Yorkshire, Andrew Gale.

Hoggard et Lloyd ont tendu la main et se sont excusés personnellement auprès de Rafiq.

Il a déclaré: « Oui, Hoggy a tendu la main alors qu’il n’y avait aucune menace que cela soit dans le domaine public, et je l’admire pour cela et j’accepte ses excuses et je l’en remercie, car le lendemain matin après avoir parlé cela a fait une réelle différence.

« David a tendu la main hier et je lui ai dit très clairement que ce qu’il avait dit était inacceptable, pour quelqu’un qui ne me connaît même pas, pour lui, dire ces choses signifiait que cela devait venir d’ailleurs, et il m’a dit qu’il avait été bref par quelqu’un proche du club. J’ai donc accepté ses excuses.

« Dès le début, tout ce que j’ai dit, c’est que je veux des excuses, une acceptation et quelques personnes pour répondre pourquoi elles pensaient que c’était juste, pourquoi [Yorkshire director] Martyn Moxon a estimé que le premier jour de mon retour après la perte de mon fils, m’arracher les lambeaux était la bonne chose à faire ? »

GETTY

Rafiq a félicité sa bravoure en dénonçant les abus dont il a été victime

Joe Root a été confronté à des questions sur sa connaissance de ce qui est arrivé à Rafiq, l’ancien fileur affirmant que le capitaine anglais était présent lorsque les abus ont eu lieu.

Il a déclaré à talkSPORT : « Rooty est un homme bon. Il ne s’y est jamais engagé, mais suggérer qu’il n’était pas présent serait une erreur et cela montre à quel point l’environnement et la culture de cette institution étaient mauvais.

« C’était une telle norme que personne ne s’est battu pour aller » attendez une minute, cela doit s’arrêter « . Cela montre jusqu’où nous devons aller quand de bons hommes regardent d’une autre manière.

Rafiq a remporté 217 guichets pour 169 matchs dans toutes les compétitions de sa carrière et avait un bel avenir devant lui.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, il a admis que sa famille avait besoin de lui, mais n’a pas exclu un retour au sport à l’avenir.

Rafiq a déclaré: «J’ai essayé d’éviter de parler de mon cricket, mais je pense que mes statistiques T20 et One-Day parlent d’elles-mêmes.

« Ne dites jamais jamais, mais je me sens brisé, j’ai besoin de guérir et ma famille a besoin de moi.

« C’est la chose la plus importante pour moi. Mais ne dites jamais jamais.

GETTY

Rafiq n’a pas exclu un retour au cricket un jour

Rafiq a reçu de nombreux éloges pour avoir courageusement parlé des tourments atroces qu’il a subis au club.

Il a déclaré: «Je ne me sentais pas vraiment sous pression là-dedans, je n’ai pris aucune note ou quoi que ce soit parce que je pouvais revivre le moment et ce que cela m’a fait ressentir car il est toujours aussi brut.

« J’ai parlé à mon père et à ma femme hier soir, ils étaient juste incroyablement fiers de ce que j’ai fait hier et j’espère que cela changera le sport, le cricket et la société et les remettra dans la bonne direction. »