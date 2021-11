Azeem Rafiq donne un témoignage puissant sur le traitement « inhumain » du Yorkshire après la mort de son fils à naître, a été appelé « P *** » constamment et détaille les abus racistes de Gary Ballance

Azeem Rafiq a fait un récit puissant et émouvant du traitement «inhumain» qu’il a subi au Yorkshire County Cricket Club.

Rafiq a comparu mardi devant la commission du numérique, de la culture, des médias et des sports et a détaillé les abus racistes qu’il a subis au club pendant de nombreuses années.

.

Rafiq a dû retenir ses larmes alors qu’il témoignait

Il a d’abord allégué du harcèlement racial et des brimades contre le comté et les a accusés de racisme institutionnel en septembre de l’année dernière, le club lançant une enquête peu de temps après.

Cependant, leur gestion de celui-ci a été fortement critiquée. Ils ont finalement publié un résumé des conclusions de l’enquête en septembre de cette année et, bien que l’enquête ait révélé qu’il n’y avait « aucun doute » que Rafiq avait été victime de harcèlement racial et d’intimidation, aucune personne n’a fait l’objet de mesures disciplinaires.

Des détails avaient filtré sur les réclamations contre Gary Ballance et Michael Vaughan, et maintenant Rafiq était en mesure d’en dire plus sur ses expériences.

Rafiq a déclaré mardi au comité DCMS : « Assez tôt au club, j’ai rejoint un vestiaire rempli de mes héros, Michael Vaughan, Matthew Hoggard, qui faisaient partie de l’équipe Ashes 2005. Et c’était juste le moment le plus surréaliste pour moi.

« Assez tôt, moi et d’autres personnes d’origine asiatique… il y a eu des commentaires tels que « tu vas t’asseoir là-bas près des toilettes », « les laveurs d’éléphants ».

« Le mot P*** était constamment utilisé. Et il semblait y avoir une acceptation dans l’institution de la part des dirigeants et personne ne l’a jamais étouffé. »

GETTY

Rafiq a quitté le Pakistan pour l’Angleterre alors qu’il était jeune

Rafiq a ajouté : « Tout ce que je voulais faire, c’est jouer au cricket et jouer pour l’Angleterre et vivre mon rêve et vivre le rêve de ma famille. Dans mon premier sort, je ne pense pas vraiment avoir tout à fait réalisé ce que c’était. Je pense que j’étais dans le déni.

Il a déclaré qu’il avait commencé à prendre des médicaments en raison de la détérioration de sa santé mentale et qu’il avait quitté le Yorkshire pour la première fois en 2014.

À son retour, il s’est d’abord senti installé sous la direction du capitaine Alex Lees et de l’entraîneur Jason Gillespie.

« Jason est parti en 2016 et il a juste senti que la température dans la pièce avait été augmentée », a déclaré Rafiq. « Vous avez eu Andrew Gale en tant qu’entraîneur et Gary Ballance en tant que capitaine.

« Pour la première fois, j’ai commencé à voir ce que c’était – je me sentais isolé, humilié parfois. Utilisation constante du mot ‘P***’.

Rafiq a déclaré lors d’une tournée de pré-saison en 2017, Ballance l’avait agressé racialement.

«Nous étions dans un endroit et Gary Ballance s’approche et dit:« Pourquoi lui parlez-vous? Tu sais que c’est un P***’. Cela s’est passé devant des coéquipiers. C’est arrivé devant le staff technique.

Rafiq a parlé en détail de l’ancien frappeur anglais et ancien capitaine du Yorkshire Ballance.

Ballance a été nommé par Rafiq au DCMS

Ballance a admis avoir utilisé une » injure raciale » envers Rafiq dans une longue déclaration publiée plus tôt ce mois-ci, s’excusant mais l’encadrant dans le cadre d’une longue et profonde amitié.

Rafiq a déclaré au comité que ce n’était pas une description précise de leur relation, affirmant qu’elle s’était dégradée à partir de 2013 et était devenue toxique en 2017.

Interrogé par le président Julian Knight sur le terme « Kevin », il a déclaré qu’il s’agissait d’un terme offensant et raciste qui a atteint le sommet du jeu.

« Kevin était quelque chose que Gary utilisait pour décrire toute personne de couleur d’une manière très péjorative. C’était un secret de polichinelle dans le vestiaire anglais », a-t-il déclaré.

« Quiconque rencontrerait Gary saurait que c’était une expression qu’il utiliserait pour décrire les personnes de couleur. »

Rafiq a également allégué que l’ancien frappeur anglais Alex Hales était impliqué.

Il a déclaré: «Gary et Alex Hales se sont vraiment rapprochés l’un de l’autre lorsqu’ils ont joué ensemble pour l’Angleterre. Je n’étais pas présent dans cette loge, mais ce que je comprends [is] qu’Alex a ensuite nommé son chien « Kevin » parce qu’il était noir.

« C’est dégoûtant à quel point c’était une blague. »

GETTY

Rafiq a été soumis à des abus raciaux déchirants pendant son séjour dans le Yorkshire

Rafiq a également expliqué comment lui et sa femme ont perdu leur fils à naître en 2017 et a détaillé le traitement «inhumain» qu’il a subi par certaines personnes dans le Yorkshire.

Rafiq a déclaré : « Fin 2017, nous avons traversé une grossesse difficile.

« Le traitement que j’ai reçu du Yorkshire CCC était inhumain. Ils n’étaient pas dérangés, ils s’en fichaient quand j’ai reçu un appel pour dire qu’il n’y avait pas de battement de cœur.

Il a expliqué comment Martyn Moxon – l’actuel directeur du cricket – « l’a déchiré en lambeaux » le premier jour de son retour.

Rafiq a également déclaré : « Autour de la perte de mon fils, l’attitude d’Andrew Gale [current head coach] disais que je le fais plus qu’il ne l’était.

« Après la perte, presque personne n’a demandé : « Est-ce que vous allez bien ou votre femme va bien ? » Il s’agissait plutôt de ‘Il a soulevé l’intimidation l’année dernière, débarrassons-nous de lui.’

« J’ai transporté mon fils de l’hôpital au cimetière.

« La façon dont j’ai été traité n’était pas juste – il y avait un problème non seulement dans le Yorkshire mais dans tout le pays. »

Le comité a décidé de faire une courte pause à mi-chemin de la procédure, car Rafiq est devenu visiblement émotif.

Après son retour, Rafiq a déclaré qu’il trouvait » blessant » que le capitaine anglais Joe Root ait déclaré qu’il n’avait jamais rien vu de raciste dans le Yorkshire.

« Rooty est un homme bon. Il n’a jamais utilisé de langage raciste », a déclaré Rafiq en révélant sa déception face à la réponse de Root aux allégations.

« J’ai trouvé ça blessant parce que Rooty était Gary [Ballance]colocataire de et avait été impliqué dans beaucoup de socialisation où on m’appelait un « P *** ».

« Cela montre à quel point il était normal que même un homme bon comme lui ne le voie pas pour ce que c’était. Cela n’affectera pas Joe, mais c’est quelque chose dont je me souviens tous les jours.

. – .

Rafiq a déclaré qu’il était déçu par la réponse de Root aux allégations de racisme au sein du Yorkshire County Cricket Club

L’ancien capitaine anglais Michael Vaughan est nommé dans le rapport indépendant sur les allégations de Rafiq, mais a vigoureusement nié les allégations qu’il aurait dites à quatre coéquipiers asiatiques : «[There’s] trop de votre lot, nous devons faire quelque chose à ce sujet.

Rafiq, Adil Rashid et Rana Naved-ul-Hasan disent tous se souvenir de ces mots, tandis que le quatrième joueur Ajmal Shahzad a déclaré qu’il ne se souvenait d’aucun racisme au club.

Interrogé sur Vaughan, Rafiq a déclaré : « Je pense qu’il est important que nous ne parlions pas entièrement de Michael.

« Écoutez, c’était il y a longtemps et Michael ne s’en souvient peut-être pas parce que cela ne signifie rien pour lui, mais nous trois, Adil, moi-même et Rana, nous nous en souvenons.

«Il avait clairement un extrait de ma déclaration. Il a utilisé sa plate-forme au Daily Telegraph pour dire à tout le monde qu’il n’avait pas dit ces choses. Pour continuer et mettre un extrait de ma déclaration et parler d’autres choses, j’ai pensé que c’était complètement faux.

« Il ne s’en souvient probablement pas parce que cela ne signifie rien pour lui. »

. – Contributeur

Vaughan a nié les allégations formulées contre lui par Rafiq

Rafiq, qui est musulman, a également décrit sa première expérience déchirante de l’alcool à l’âge de 15 ans.

« Je me suis retrouvé coincé dans mon club de cricket local et du vin rouge m’a été versé dans la gorge, littéralement dans la gorge », a-t-il déclaré.

« Le joueur a joué pour le Yorkshire et le Hampshire. je [then] Je n’ai pas touché à l’alcool jusqu’en 2012 environ et à cette époque, j’ai senti que je devais le faire pour m’intégrer.

«Je n’étais pas parfait, il y a des choses que j’ai faites et que je sentais que je devais faire pour réaliser mes rêves. Je le regrette profondément, mais cela n’a rien à voir avec le racisme.

« Quand j’ai parlé, j’aurais dû être écouté. Le jeu dans son ensemble a un problème, avec l’écoute de la victime. Il n’y a pas de « ouais, mais » avec le racisme ; il n’y a pas de « deux côtés » au racisme. »