Azeem Rafiq s’est excusé d’avoir utilisé des insultes raciales dans un échange de messages avec un autre joueur de cricket.

L’ancien joueur de cricket du Yorkshire, 30 ans, a envoyé des ondes de choc dans le sport avec son témoignage devant le comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport et a été largement salué pour son courage à dénoncer le racisme institutionnalisé.

Rafiq a dû retenir ses larmes alors qu’il témoignait devant le comité restreint

Cependant, le Times rapporte un échange de messages envoyés en 2011 entre Rafiq, alors âgé de 19 ans, et l’ancien joueur de cricket du Leicestershire Ateeq Javid.

Le rapport ajoute qu’ils semblent discuter d’un autre joueur de cricket asiatique, qui jouait pour le Derbyshire à l’époque, qu’ils semblent accuser d’être réticent à dépenser de l’argent pour un repas parce qu' »il est juif ».

Rafiq a plaisanté en disant qu’il ira encore une fois après mes deuxièmes ha. . . Seuls les Juifs font ce genre de conneries.

Dans une déclaration au Times jeudi, Rafiq a déclaré : « On m’a envoyé une image de cet échange du début de 2011 aujourd’hui. Je suis retourné vérifier mon compte et c’est moi. Je n’ai absolument aucune excuse.

« J’ai honte de cet échange et je l’ai maintenant supprimé afin de ne pas offenser davantage. J’avais 19 ans à l’époque et j’espère et je crois que je suis une personne différente aujourd’hui. Je suis incroyablement en colère contre moi-même et je m’excuse auprès de la communauté juive et de tous ceux qui sont à juste titre offensés par cela. »

Rafiq a présenté des excuses rampantes en réponse

Matt Lawton, qui a révélé l’histoire, admet que ce développement n’aide pas la crédibilité de Rafiq, mais insiste sur le fait qu’il ne devrait pas diminuer l’examen minutieux du Yorkshire.

Lawton a déclaré sur Drive: «Je ne pense pas que cela nie du tout cela. Ce qu’il a fait au cours des deux dernières semaines a été incroyablement important, la déclaration qu’il a faite aux députés était incroyablement puissante.

« Cela n’aide pas sa crédibilité mais tous les points qu’il a soulevés [to the select committee] sont valides. La plupart des joueurs de cricket impliqués se sont excusés auprès de lui pour ce qui s’est passé.

« Il y a toujours un problème de racisme dans le Yorkshire.

« Comme il le dit, il n’y a pas d’excuses. Je dirais qu’une différence cruciale est, et je n’essaie pas de lui trouver des excuses, que l’abus dont il parle a été commis directement contre lui. Il s’agit d’un échange privé avec un autre joueur de cricket, mais cela n’excuse pas le fait qu’il soit antisémite et odieux.

Rafiq a rejoint talkSPORT mercredi à la suite de ses révélations émouvantes et explosives devant la commission Numérique, Culture, Médias et Sports.

Il a raconté son histoire poignante des abus racistes qu’il a subis constamment tout au long de ses deux séjours dans le Yorkshire.

Lawton a souligné que la chaleur ne devrait pas être retirée du Yorkshire à la suite du délit de Rafiq

Les révélations accablantes ont fait la une des journaux à travers le pays et ont jeté une lumière inconfortable sur les institutions et les individus.

Il a déclaré à talkSPORT: «En partant de là, je me suis senti incroyablement soulagé.

« C’est un fardeau que je portais seul depuis longtemps et je pense qu’il était temps que je partage ce fardeau. J’ai crié sur les toits depuis 18 mois et personne n’écoutait, mais j’ai senti qu’hier était un pas vers les gens qui commencent à écouter.

«Je n’ai pas vraiment suivi beaucoup de réactions, mais en général, ce qui m’a surpris, c’est à quel point les gens sont surpris. Si vous demandez à une personne de couleur, elle n’est pas du tout surprise. Cela se produit depuis très longtemps, en particulier au Yorkshire County Cricket Club. Il y a eu tellement de choses dans le domaine public – Imran Khan en parlait en 1999, le député Terry Rooney en 2004, mais cela s’est toujours heurté à une mentalité défensive et à un resserrement des rangs.

« J’étais très déterminé à faire en sorte que ma voix soit entendue.

« Il y avait beaucoup de choses que j’avais à faire sortir de ma poitrine et il était important pour moi de remettre les pendules à l’heure. Tout au long du processus, le club a essayé de me discréditer, de m’attaquer personnellement, bref [people] À propos de moi. Je ne suis pas parfait mais rien n’excuse le racisme et certains des comportements dont j’ai parlé sont inacceptables.