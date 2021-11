Azela Robinson veut que Carmen Salinas repose en paix

. Carmen Salinas est victime d’un accident vasculaire cérébral et est dans le coma

L’actrice et productrice mexicaine de 82 ans, Carmen Salinas, qui a été hospitalisée en urgence dans la capitale mexicaine après avoir subi un accident vasculaire cérébral, reste dans le coma et les espoirs de guérison sont assez faibles, une semaine après avoir appris la triste nouvelle. Malgré cela, la famille de l’actrice ne perd pas espoir que Salinas puisse se réveiller.

Cette nouvelle, qui a choqué le monde du divertissement mexicain, a fait beaucoup de peine aux collègues de l’actrice, qui se sont exprimés et ont vu assez consternés par ce qui s’est passé. Carmelita Salinas, qui est entrée à l’hôpital StarMedica le 10 novembre, est dans un coma naturel et ne présente aucun type d’amélioration.

Pour cette raison, Azela Robinson, la célèbre actrice mexicaine et célèbre méchante du feuilleton, a parlé « sans mâcher ses mots » de la santé de Carmen Salinas, avec le programme Hoy. Dans ces déclarations, Robinson a rappelé que Salinas était sa marraine de cinéma et de manière assez sincère, l’actrice de La Desalmada a déclaré que le mieux serait de « laisser l’ancien producteur d’Aventurera se reposer », et de « rencontrer son fils ». . Rappelons-nous que Pedro Plascencia, fils de Salinas, est décédé à l’âge de 37 ans des suites d’un cancer du poumon le 19 avril 1994.

Selon l’appréciation d’Azela Robinson, après s’être rétablie et s’être réveillée de son coma, Carmen Salinas n’a plus pu mener une vie «normale» en raison des séquelles produites par l’hémorragie cérébrale.

« Je veux que tu partes en paix, que tu partes heureux, que tu partes en paix. Pour rencontrer ses proches, comme son fils, comme El Chatito, les gens qui l’aimaient tant et prenaient soin d’elle. Je pense que (pour) Carmen le mieux serait qu’elle parte car ce qu’elle a est très sérieux, et elle n’est pas contente si elle ne travaille pas, si elle n’a pas de communication avec la presse, la presse qu’elle a adorée tellement, celle qui s’est tant choyée, alors si elle ne peut pas avoir ça, il vaut mieux qu’elle aille dans un autre avion et qu’elle y soit heureuse », a commenté Robinson aux micros de Hoy.

Bien que les mots de Robison aient été assez durs pour beaucoup, l’actrice a également rappelé des moments agréables en compagnie de Carmelita.

« Elle était ma marraine dans les films, quand ils te parrainent, elle m’a baptisé sous une douche et m’a presque noyé, elle m’a donné une bonne claque et un coup de pied dans les bulles », se souvient l’actrice.

« La meilleure chose serait qu’il parte »: Azela Robinson pense à la santé de Carmen Salinas | Aujourd’hui ProgramAzela Robinson souhaite que Carmen Salinas n’ait pas souffert et qu’il vaudrait mieux la laisser se reposer maintenant. Découvrez le contenu exclusif que nous avons pour vous ici : bit.ly/ProgramaHoy Amanece avec Galilea Montijo, Andrea Legarreta et Raúl Araiza dans la meilleure émission matinale : Hoy. Vous trouverez ici le meilleur des émissions, horoscopes, cuisine, exercices, humour, capsules… 2021-11-18T15:44:18Z

Comment la famille Salinas a-t-elle réagi ?

Face à ces propos qui ont été largement repris dans les médias et sur les réseaux sociaux, où certaines personnes sont contre leurs déclarations et d’autres pour, la famille de Carmen Salinas s’est exprimée dans des déclarations aux médias en disant : « Non, nous nous méprenons, nous ne comprenons pas. accrochez-vous à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Les gens veulent et je comprends les paroles de l’enseignante -Azela Robinson- et ce sont les bons voeux envers ma grand-mère », a répondu la petite-fille de Carmen Salinas, dans des déclarations citées par Milenio.

De quelle maladie souffre Carmen Salinas ?

Carmen Salinas, 82 ans, a été hospitalisée le 10 novembre après avoir été retrouvée évanouie à la maison, par des personnes qui l’aident à domicile, ont déclaré sa fille Carmen Plascencia et son neveu Gustavo Briones, qui ont déclaré que l’actrice avait cela bien, et il avait mangé sans montrer de douleur ou d’inconfort.

Après cela, l’actrice a subi un accident vasculaire cérébral. Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur son problème de santé, la famille a nié que l’actrice souffrait de COVID, l’une des versions qui s’est produite dans les réseaux. De même, ses proches ont nié que l’actrice était morte.

« AVC est un terme familier, hémorragie est le terme correct. Ma grand-mère a eu une hémorragie du tronc cérébral, beaucoup de gens disent qu’elle a eu un accident vasculaire cérébral ; cependant, il n’y a pas de différence, les dégâts sont les mêmes », a déclaré sa petite-fille.

Compte tenu de cela, Gustavo Briones a déclaré que sa grand-mère ne souffrait d’aucune douleur. « Les médecins nous disent qu’il ne souffre pas, son corps est comme s’il avait un lit flottant, il ne souffre pas du tout », a déclaré Briones, a rapporté El Heraldo.

Enfin, selon les propos de Carmen Plascencia, elle a affirmé que Gustavo Briones est le bras droit de l’actrice, et qu’il a toujours été à ses côtés.

« Il est son bras droit, c’est-à-dire qu’il porte… Je n’ai pas de mots en famille, je sais qu’il est aussi son neveu, mais pour être reconnaissant de ce qu’il a fait en tant que fils et de ce qu’il continue de faire, et c’est celui qui a le plus souffert et c’est celui qui a été stoïque ici avec ma grand-mère jour et nuit, donc il sait tout et a tout en ordre, et en tant que famille nous avons confiance et sommes toujours très heureux de savoir que il est à ses côtés », a-t-il conclu.

