Aziz Ansari « fiancé » à sa petite amie data scientist

Aziz Ansari serait fiancé à sa petite amie, Serena Skov Campbell, spécialiste des données médico-légales.

Selon Page Six, le comédien aurait partagé sa bonne nouvelle lors d’un set surprise qu’il a joué mercredi soir au Comedy Cellar de New York.

La star de Parks & Recreation, 38 ans, aurait plaisanté en disant qu’il espère que son futur enfant avec Serena sera « plus indien que danois », qui est la nationalité de son partenaire de 33 ans.

Une source a déclaré à la publication: « Tout le monde était super excité et applaudissait beaucoup. »

« Nous sommes tous devenus fous », a ajouté un autre membre du public.

Serena est actuellement associée principale chez PwC à Londres au sein de l’équipe d’analyse d’enquête, selon sa page LinkedIn.

Elle a auparavant étudié au Royaume-Uni à l’Université de Manchester et au King’s College de Londres.

Des sources auraient également déclaré à Page Six qu’Aziz avait confirmé qu’il vivait actuellement dans la capitale britannique.

La créatrice de Master of None a été aperçue pour la première fois avec Serena lors d’un événement à l’US Open en septembre 2019, sa mère Kirsten confirmant son identité à DailyMail.com mais refusant de commenter la nature de leur relation.

En 2018, Aziz a été accusée d’inconduite sexuelle par un photographe dans un article sur Babe.net – connu uniquement sous le nom de Grace – qui a affirmé que la star avait tenté de la contraindre à des activités sexuelles dans son appartement après un rendez-vous, malgré le fait qu’elle « ait physiquement donné des indices. qu’elle n’était pas intéressée ».

Il a nié les allégations, et dans un communiqué, a déclaré: «En septembre de l’année dernière, j’ai rencontré une femme lors d’une fête. Nous avons échangé nos numéros. Nous avons envoyé des textos et sommes finalement allés à un rendez-vous. « Nous sommes sortis dîner, puis nous avons fini par nous engager dans une activité sexuelle, ce qui, selon toutes les indications, était complètement consensuel. »

Il a ajouté à Variété: ‘Le lendemain, j’ai reçu un texto d’elle disant que même si « ça pouvait sembler bien », après réflexion, elle se sentait mal à l’aise.

«C’était vrai que tout me semblait bien, alors quand j’ai entendu que ce n’était pas le cas pour elle, j’ai été surpris et inquiet.

« J’ai pris ses paroles à cœur et j’ai répondu en privé après avoir pris le temps de traiter ce qu’elle avait dit. »

« Je continue de soutenir le mouvement qui se produit dans notre culture », a-t-il déclaré. « C’est nécessaire et attendu depuis longtemps. »

Metro.co.uk a contacté les représentants d’Aziz pour confirmation.

