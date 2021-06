Azpilicueta, Ferran Torres, Eric Garcia, Rodri et Laporte rejoignent la concentration

02/06/2021 à 15h28 CEST

Daniel Guillen

Le joueur de Chelsea, César Azpilicueta, et les joueurs de Manchester City, Ferran Torres, Rodri, Eric Garcia et Laporte, ont été incorporés en début d’après-midi à la concentration avec l’équipe espagnole après vos jours de congé. Avec les cinq finalistes de la Ligue des Champions, Luis Enrique dispose déjà des 24 convoqués qui disputeront la prochaine Eurocup.

Tous les joueurs sauf Adama Traoré, qui travaille en marge, ils feront de l’exercice cet après-midi préparer le match amical contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le choc aura lieu le 4 juin à partir de 19h30. Plus tard, ils affronteront la Lituanie lors du dernier match de préparation avant l’Eurocup.

Après l’arrivée de Pau Torres, Gerard Moreno et David De Gea, finalistes de la Ligue Europa, hier, cet après-midi ceux qui ont joué la finale de la Ligue des Champions ont fait de même : le champion d’europe César Azpilicueta, par Chelsea, et Ferran Torres, Rodri, Eric Garcia et Aymeric Laporte, par Manchester City.

L’équipe espagnole débutera son parcours en Eurocup le 14 juin, face à la Suède lors de la première journée du Groupe E. Plus tard, ils seront mesurés à Pologne Oui Slovaquie pour terminer la phase de groupes. Si les hommes de Luis Enrique se qualifient pour les huitièmes de finale Ils affronteront le troisième classé des groupes A, B, C ou D en cas d’être premier et le deuxième classé du groupe D en cas d’être deuxième.