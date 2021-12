Azpilicueta, la bonne affaire du marché

14/12/2021

Le à 16:06 CET

pari

Champion d’Europe, fixé dans l’équipe nationale espagnole et un footballeur que chaque entraîneur aimerait avoir dans son équipe. César Azpilicueta (1989, Zizur Mayor) a pris du poids dans le monde du football. Originaire d’Osasuna, le défenseur navarrais a débarqué d’abord à Marseille et de là il est arrivé à Chelsea en 2012. Il est aujourd’hui le leader de l’équipe bleue sur le green. Elle porte le bracelet et Tuchel le considère comme une pièce essentielle.

Mais, à 32 ans, Azpilicueta s’est ouvert la possibilité de changer de décor. Il a tout réussi dans la surface britannique et la tentation de retourner en Espagne augmente. César sait qu’il est, peut-être, avant son dernier grand contrat. Et notre pays fait appel à lui de plus en plus fortement. Barcelone et l’Atlético de Madrid sont les prétendants qui sonnent le plus, sans exclure des équipes de la zone noble comme Séville ou Villarreal, ou encore sa bien-aimée Osasuna.

L’enchère est ouverte. L’équipe qui parviendra enfin à s’emparer des services des Espagnols pour la prochaine campagne aura assuré un leader. Footballeur capricieux, exemplaire dans les vestiaires, polyvalent et qui donnera rarement un 10 mais moins laissera tomber un 7. Que ce soit comme défenseur central ou comme ailier, Azpilicueta offre une performance sûre. C’est pourquoi il fait partie des bonnes affaires du marché.

Une excellente performance en Angleterre

Captain Blue raconte sa dixième saison en Premier League. Dans aucun d’entre eux, il n’a joué moins de 26 matchs. Ses neuf buts en 305 matches de championnat, pour un total de 14 en 443 sous le maillot de Chelsea, ne sont qu’une anecdote. Car ce qu’Azplicueta apporte à une équipe ne se mesure pas en chiffres. Son immatériel fait la différence, celui dont rêvent Barcelone et l’Atlético de Madrid en embauchant le footballeur navarrais.