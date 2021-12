Aztec Lalo Martínez met un boulon explosif à 2021

(Photo : fourni)

A seulement 21 ans et avec un potentiel énorme, le KO de la capitale Eduardo Martínez a tenu son dernier combat de l’année, et a battu le Mexicain Esteban Hernández par KO technique au troisième chapitre, ce mardi soir à la López Mateos Arena de Tlalnepantla ; dans un combat convenu à l’échelle ultralégère.

Le combattant exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il est resté fidèle à son style et jetant le meilleur de son répertoire dès la cloche d’ouverture, il a fait sentir son autorité en enchaînant des attaques solides qui ont ouvert la garde de Hernández, qui sans se laisser intimider, a cherché à faire le plus de dégâts possible avec son solide main droite.

Avec une garde gauchère bien plantée et avec le coup de poing flétri qui le caractérise, l’élève du professeur Rogelio Romero ; Il a conduit son adversaire à se réfugier dans les cordes et a profité d’une certaine punition au corps, envoyant Esteban sur la toile, qui s’est levé surexcité pour renverser le combat dès le deuxième chapitre.

Avec le Mexiquense pleinement lancé à l’attaque, Eduardo a su profiter des oublis défensifs et a réussi d’une main droite au front, à renvoyer son adversaire au tapis ; qu’il s’est joint pour recevoir plus de punition de la part du natif de Xochimilco; et cela a provoqué l’intervention opportune de l’arbitre Rafael Saldaña lorsqu’il a couru une minute et 56 secondes du troisième chapitre.

Avec ce triomphe, l’ancienne équipe nationale et disciple des médaillés olympiques Juan Paredes et Agustín Zaragoza au Centro Nacional de Alto Rendiemento (CNAR), améliore sa marque et son efficacité à 7 KO en 8 victoires en tant que professionnel.