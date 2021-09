Azteca Box, humble boxe de La Corogne avec le rêve de professionnalisme

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Au cœur de La Corogne, il y a un club de boxe avec une âme. C’est lui Boîte Aztèque, deux lieux unis par la boxe dans lesquels respirent de vieux souvenirs. Ce n’est pas un vieil endroit, mais l’odeur à l’entrée rappelle les gymnases de Detroit ou de Philadelphie, les vieux films de boxe et tant de littérature sur le Noble Art qui a été écrite au cours des cent dernières années.

“On dirait la salle de gym de Million Dollar Baby”son manager nous dit, Luis Suarez, avec un sourire qui ne nous quittera pas pendant tout notre séjour dans leurs installations. Affable, avec une anecdote à chaque pas et demi qui ne laisse filer aucune conversation mais enseigne plus que des heures de boxe à la télévision, on nous conduit au cœur de l’Azteca : sacs, poires et autres équipements, un anneau d’un côté et des cordes et mouvements de boxe, avec quelques dizaines d’élèves, à l’autre ; le tout entouré d’affiches de légendes mondiales de la boxe et d’autres mythes, moins connus du fan moyen, de la boxe galicienne. A l’étage, monter des escaliers plus typiques d’un autre type de cinéma, du suspense, les bureaux que Luis nous montre aussi, avec une photo indescriptible qui nous fait rire aux éclats.

On commence par l’histoire du lieu : «Comme dit le proverbe, il n’y a pas de bien qui ne vienne pas. J’étais dans une entreprise familiale depuis 1987 que j’ai dû reprendre en 1992, mais j’ai dû partir à cause d’un problème de santé en 2005. Ma vie était dans un dilemme, ne sachant pas ce que je voulais ou pouvais faire, mais quel peu Je pouvais le faire. J’étais motivé par un haut niveau de sacrifice c’était la boxe, donc c’était un peu le germe de tout ça ».

Continue, « Nous avons commencé avec l’Azteca Box en 2006, dans un lieu qui nous a été donné par l’association de quartier ‘Los Marineros’ et un groupe de garçons, et nous sommes progressivement arrivés à deux moments clés, une décision importante à poursuivre fin 2009 et expansion en 2014, jusqu’à atteindre les installations actuelles. Il y a eu beaucoup de sacrifices, également sur le plan économique ; Je ne pouvais pas aller avec des gens, à 40 ans, un samedi pour prendre un soda, car je n’avais pas deux euros, puisque chaque centime que je gagnais à mes débuts je réinvestis dans la salle de sport et payais des crédits » .

Le sacrifice évoqué par ce grand fan de sport (il nous accueille les deux jours avec les maillots de l’équipe des îles britanniques) en valait la peine : « A nos débuts, nous nous sommes installés sur quarante étudiants, et maintenant il y en a plus de cent soixante-dix. Il s’agissait d’être prudent, d’apprendre de ses erreurs et de donner aux gens le meilleur traitement possible. Aussi, dans d’autres disciplines, les gens peuvent vous refuser des choses, mais j’ai beaucoup de chance qu’en boxe espagnole ceux qui en savent le plus partagent leurs connaissances avec les gens, et c’est ainsi que j’ai pu m’entraîner »dit-il fièrement, avant de nous présenter son assistant. «Ce qui est le plus important dans notre Aztèque, c’est le groupe humain, car les gens qui ont commencé avec moi il y a quinze ans sont toujours là, comme c’est le cas de celui qui m’aide maintenant à tout porter, Andrés».

C’est ainsi que votre second nous rejoint, Andrés Valeiro, aussi souriant que son patron, avec le visage de venir nous régaler avec un monologue. Rappelle-toi que «Si ce n’est le premier, j’étais l’un des premiers élèves de Luis, en 2006. Je suis venu le voir quand j’avais 16 ans, pesant 130 kilos et prenant un sandwich à la mortadelle avant et après l’entraînement, toujours à Los Marineros. J’ai vécu toute l’évolution du gymnase, de l’époque où nous avions un ring qui faisait peur (huit pieds de chaque côté) jusqu’à aujourd’hui, même si je n’ai fait qu’un combat en tant qu’amateur avant de commencer comme entraîneur. Je l’ai gagné et je me suis retiré invaincu », il se vante de montrer son humour.

Et, se référant aux leçons de boxe qu’ils enseignent, Valeiro souligne que «Je suis plus en charge des cours général, sans contact et novice, tandis que Luis doit résoudre toute la partie administrative de l’entreprise et porte une attention particulière aux concurrents. Nous avons actuellement six ou sept actifs.

Sur le nom du club, Luis Suárez précise que «Il s’appelait Azteca parce que, quand j’étais petit et que les poids lourds étaient très à la mode, mon père, un grand érudit de la boxe, m’a dit que là où on voyait le plus de diversité, c’était dans les poids faibles. Dès lors, et comme il y avait beaucoup de Mexicains, ma passion pour eux est restée ».

Daniel Moukoko C’est la grande illusion de Luis et Andrés en ce moment. D’origine camerounaise, les gérants du lieu ont prévu qu’il pourrait devenir le premier boxeur professionnel d’Azteca Box. “Tout d’abord, je dois vous remercier pour la façon dont ils m’ont accueilli ici à La Corogne après un long voyage en Espagne”Souvenez-vous d’un Moukoko sobre en paroles et avec un castillan encore en construction.

« Les débuts ici n’ont pas été faciles, mais ils se sont améliorés grâce à Luis, mon entraîneur, qui m’a offert sa main dans tous les sens, sportifs et personnels ». À propos de la chose la plus difficile de sa nouvelle vie, curieusement c’était «Il n’y a aucune opportunité pour quoi que ce soit là-bas, tout est fermé et vous ne pouvez ouvrir aucune porte, c’est un changement de mentalité. Là c’est impossible de réaliser tes rêves, comme le mien, que j’aimerais être champion de boxe ».

Moukoko s’est familiarisé avec la langue, le climat et les coutumes espagnols en testant ce rêve qu’il ne pouvait réaliser au Cameroun : « Au Cameroun toute ma famille faisait de la boxe et j’aimais ça, mais je n’avais aucune chance de réussir quoi que ce soit, mais ici petit à petit j’ai déjà fait 19 combats. J’ai beaucoup appris sur le ring, et à 25 ans je continue d’apprendre de nouvelles choses tous les jours ». Le professionnalisme est votre prochain objectif : “Je me vois prêt à franchir le pas, et les choses dépendent de mon coach et de mon travail”.

Daniel allait avoir combattu dans la partie amateur de la soirée de Noia samedi dernier, avec le championnat espagnol des super-légers, mais une blessure à la main l’en a empêché, même si ce n’est pas grave. Nous surveillerons votre avenir.