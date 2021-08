Aztech Forgotten Gods arrive maintenant au premier trimestre 2022

Dévoilé pour la première fois dans une vitrine Nintendo Indie au printemps, nous gardons un œil sur Dieux oubliés aztech. Décrit par le développeur comme un “combattant de colosse de cyberstone latino-futuriste”, il a un style intrigant et un potentiel de jeu d’action passionnant.

Le développeur Lienzo a maintenant confirmé que nous aurons un peu plus de temps à attendre avant de pouvoir le vérifier sur Switch – initialement prévu pour l’automne, il est maintenant prévu pour le premier trimestre 2022. Il y a une nouvelle bande-annonce de gameplay (ci-dessus) pour nous aider à vivre avec le plus d’attente, et ça a l’air plutôt décent.

Explorez Tenochtitlan avec l’incroyable agilité et la force retrouvées d’Achtli. Rencontrez des histoires secondaires facultatives, débloquez de nouvelles tenues et améliorez vos capacités passives en relevant des défis secondaires dans le monde central. Devenez le sauveur de la ville avec une bande-son pleine d’adrénaline qui fusionne le métal avec des instruments aztèques traditionnels. Le voyage émotionnel d’Aztech: Forgotten Gods s’est inspiré des bandes dessinées d’anime et de super-héros et a une esthétique animée du samedi matin.

Il y aura aussi une démo bientôt disponible sur Steam ; il arrivera le 1er octobre dans le cadre du Steam Next Fest.

Faites-nous savoir si cela est sur votre radar avant sa sortie au début de l’année prochaine.