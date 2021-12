Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel ou Tanxugueiras, parmi les finalistes espagnols pour l’Eurovision 2022

MADRID, 10 déc. (EUROPA PRESS) –

Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hermida, Javiera Mena, Luna Ki, Marta Sango, Rayden, Rigoberta Bandini, Sara Deop, Tanxugueiras, Unique, Varry Brava et Xeinn ils ont été présélectionné par la RTVE représenter l’Espagne au prochain Festival de Eurovision 2022.

Ces 14 artistes composent l’affiche du Benidorm Fest, la présélection de l’Espagne pour le concours, qui aura lieu fin janvier dans la ville d’Alicante, comme le rapporte la RTVE, qui a expliqué avoir décidé d’élargir les candidatures pour l’équipe nationale – de 12 à 14 chansons – « compte tenu de la qualité des propositions de la 886 reçus au cours du processus et afin d’offrir le plus grand spectacle musical ».

« Nous avons mené une ligne de travail très rigoureuse, où nous avons valorisé l’authenticité, l’innovation, l’universalité des candidatures, la tolérance de toutes sortes de genres musicaux, la parité, et tout cela de manière très transparente.« , a assuré la chef de la délégation espagnole Eva Mora dans la présentation de l’affiche. » Cela a donné du poids aux artistes à succès dans notre pays, aux nouveaux talents, et aussi aux chansons « , a-t-il ajouté.

Ainsi, Azúcar Moreno – le duo formé par les sœurs Encarnación et Toñi Salazar – choisit de représenter l’Espagne à l’Eurovision 32 ans après son succès en Europe avec « Bandido », accompagné de références de de la musique indépendante comme Javiera Mena, Rayden, Rigoberta Bandini et Varry Brava qui apportent de nouveaux sons à ce festival.

En revanche, Gonzalo Hermida, Marta Sango et Unique représentent les styles les plus commerciaux ; tandis que Tanxugueiras pourrait devenir le premier à représenter l’Espagne en chantant en galicien. Blanca Paloma, Chanel, Luna Ki, Sara Deop et Xeinn font également partie des artistes émergents qui pourraient réussir à Turin.

Plus précisément, les artistes et thèmes sélectionnés sont : Azúcar Moreno – ‘Postureo’ ; Blanca Paloma – « Le secret de l’eau » ; Chanel – « Juste moi » ; Gonzalo Hermida – « Qui le dirait » ; Javiera Mena – « Culpabilité » ; Luna Ki – « Je veux mourir » ; Marta Sango – « Tu es toujours dans ma tête » ; Rayden – ‘Calle de la llorería’; Rigoberta Bandini – « Ay Mama » ; Sara Deop – « Vous faire dire » ; Tanxugueiras – ‘Terra’; Unique – « Meilleur » ; Varry Brava – « Raffaella » ; et Xeinn – ‘Echo’.

RTVE a rappelé que les chanteurs participeront par groupes de sept aux deux demi-finales du concours d’Alicante. Les quatre plus votés à chaque gala par le jury professionnel (60% experts nationaux et 40% internationaux) et le public (50% télévote et 50% jury démoscopique) iront à la grande finale, avec un total de huit représentations. Le lauréat du Benidorm Fest représentera l’Espagne à la 66e édition du concours européen qui se déroulera à Turin les 10, 12 et 14 mai 2022.

Pour entendre le 14 chansons devront patienter jusqu’au jeudi 23 décembre, date à laquelle RTVE fera une présentation officielle avec les artistes participants en conférence de presse. De plus, le comité directeur de la société, dirigé par le président José Manuel Pérez Tornero, a décidé que l’éditeur de RTVE ne participera pas au droit d’auteur des chansons.

« Les auteurs conserveront 100% des droits éditoriaux conformément à une revendication qui vient depuis des années des compositeurs et des artistes.« , a déclaré María Eizaguirre, directrice de la communication et de la participation de la RTVE, qui a présenté l’acte.

Enfin, Eva Mora a souligné que « c’est un acte de transparence et de rigueur pour tout artiste ou compositeur qui souhaite désormais apparaître à l’Eurovision ».